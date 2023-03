TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Freitag, 10. März 2023, von Manfred Mitterwachauer: "Salvini sät und will ernten"

Innsbruck (OTS) - Mit Maximalforderungen dies- wie jenseits des Brenners wird im Transit-Streit vorerst lediglich der Status quo eingefroren. Italiens Verkehrsminister könnte Österreich mit den eigenen Waffen schlagen. Aus Tiroler Sicht doppelt bitter.





Die erzählte Wirklichkeit mag von der gelebten ein Stück weit entfernt sein. Heute treffen sich Spitzenbeamte aus Österreich, Italien und Deutschland mit Vertretern der EU-Kommission, um der Lösung der Transitproblematik entlang des Brennerkorridors endlich ein Stück näher zu kommen. Dort im „Trilog“, hinter verschlossenen Türen, wird ausgelotet, wie ein Kompromiss (in der Theorie) aussehen könnte. Einer, von dem auf offener Polit-Bühne derzeit zwischen Italien und Österreich keine Rede ist.

Dass der bestehende Lkw-Fahrverbotskatalog entlang der Inntal- und Brennerautobahn nicht gelockert wird, BEVOR nicht ein zukunftsfähiges und verkehrreduzierendes Konzept für die Neugestaltung des Brenner-Transits auf dem Tisch liegt, trommelt die Landespolitik seit Jahren. Zuletzt stellte dies auch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) unmissverständlich klar. Andererseits ließ am Mittwoch Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) keine Zweifel darüber aufkommen, dass die Fahrverbote fallen müssen, BEVOR man sich an einen Verhandlungstisch zu setzen gedenke.

Salvini spricht für Italiens Frächter und Wirtschaft, Tirol will die Bevölkerung schützen. Beide Maximalpositionen zementieren eines ein: den (beidseitig) als unzumutbar bezeichneten Ist-Zustand am Brenner.

Ein mit Deutschland konzertiertes Vertragsverletzungsverfahren auf EU-Ebene könnte Salvini deshalb nutzen, um den Druck auf Österreich zu erhöhen. Ob selbiges durch die Kommission eingeleitet, geschweige denn zu einem Erfolg Salvinis würde, steht auf einem anderen Blatt. Noch werden Gewessler und Landeshauptmann Anton Mattle (VP) nicht nervös. Auf der sicheren Seite sind Österreich und Tirol nicht. Und das hat nicht nur mit Verkehrskommissarin Adina Valean zu tun. Diese hat Tirol schon mehrfach brüskiert.

Vielmehr war das Immissionsschutzgesetz-Luft in der Vergangenheit die stärkste Waffe, um hierzulande die Schwerverkehrs-Restriktionen EU-konform zu begründen. Mit jedem Jahr, das Tirol bessere Luftwerte liefert, wird diese Waffe jedoch stumpfer. Salvini und Co. wollen das (aus)nutzen. Österreich soll mit den eigenen Waffen geschlagen werden. Auf EU-Ebene werden strengere Luftschadstoffgrenzwerte aktuell verhandelt. Das kann dauern. Handelt Österreich hier nicht schneller – was Gewessler nicht vorhat –, bröckelt Tirol die rechtliche Fahrverbots-Grundlage weg.

Salvinis Saat könnte aufgehen. Und Italien am Ende die besseren Karten für jene Verhandlungen ernten, die beizeiten von der beamteten auf die politische Bühne zu heben sind. Lediglich das Ende der Lkw-Blockabfertigungen zu erreichen, wird Italien nicht genügen.

