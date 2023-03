Archehof als Rettung für gefährdete Nutztierrassen

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 18. März 2023 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - In den letzten Jahrzehnten ist der Bestand vieler österreichischer Nutztierrassen stark zurückgegangen, über 40 von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Archehöfe widmen sich ihrer Rettung und Zucht. „Land und Leute“ besucht den Archehof Rabnitztal von Familie Schlögl in Oberrabnitz im Mittelburgenland. Rund 140 Tiere solcher gefährdeter Rassen wie das Waldschaf oder die Scheckenziege findet man dort. Neben seltenen Schafen, Ziegen und Schweinen werden auch der österreichische Noriker und das Huzulenpferd gezüchtet, von dem es weltweit nur noch rund 2000 reinrassige Zuchttiere gibt. Ein Grund für den Rückgang der alten Nutztierrassen ist, dass sich die Zucht in der Vergangenheit verstärkt auf wenige hoch spezialisierte Leistungsrassen konzentriert hat, etwa bei Milch- und Fleischertrag. Doch viele alte heimische Rassen haben große Vorteile hinsichtlich Haltung und Gesundheit.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 18. März:

*Auftakt für den Weinviertel DAC 2022

Mehr als zufrieden zeigten sich Weinviertler Winzerbetriebe mit dem neuen Jahrgang des Weinviertel DAC, auch angesichts der Wetterverhältnisse 2022. Er wurde in der Wiener Hofburg mehr als 3000 Gästen vorgestellt.

*Altes Brot sorgsam verwerten

Statt altes Brot wegzuwerfen, kann es vielfältig verwertet werden, zeigt die Salzburger Seminarbäuerin Christina Bauer mit Rezepten vom pikanten Brotauflauf bis zu süßem Müsli. Auch hilfreiche Lagertipps teilt sie gerne aus ihrem Erfahrungsschatz.

*Strategien gegen die Schweinepest

Die hochansteckende Afrikanische Schweinepest hängt wie ein Damoklesschwert über den Schweinemastbetrieben. Präventive Maßnahmen wie Stallhaltung sollen einen Ausbruch hierzulande verhindern. Viele Landwirte haben zudem einen Versicherungsschutz abgeschlossen.

*Geschichte digital erzählt

Mithilfe der Topothek werden in Bad Bleiberg in Kärnten Geschichte und Wandel des einstigen Bergwerkortes zum Kurort dargestellt. Topotheken sind digitale Archive, die im Internet die Geschichte von Gemeinden mit Fotos, Videos und anderen Mitteln zugänglich machen.

