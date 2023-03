Enabot kündigt Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne an für sein neues Produkt EBO X

Shenzhen, China, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der Versand aller Kickstarter-Bestellungen beginnt im Mai.

Enabot, ein aufstrebendes Unternehmen für Familienroboter, gab den Start einer Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne für seinen neuen Familienroboter-Begleiter, EBO X bekannt. Das Unternehmen ist bestrebt, den EBO X zum ersten kommerziellen Haushaltsroboter der Branche zu machen, der jetzt auf Kickstarter vorbestellt werden kann. Frühzeitige Unterstützer können bis zu 43 % bei einem Sonderpreis von USD 569 sparen, bevor das Gerät online zu einem Verkaufspreis von USD 999 erhältlich ist.

Nach seinem Debüt auf der CES 2023 erhielt der EBO X mehrere Auszeichnungen. Nach der Ernennung zum CES 2023 "Innovation Awards Honoree" in den beiden Produktkategorien Smart Home und Robotik wurde der EBO X unter anderem auch als "The Best Smart Home Tech of CES 2023" von PC Mag und "Top Tech of CES 2023 Awards" von Digital Trends ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde die Crowdfunding-Kampagne von der Kickstarter-Redaktion bereits vor dem offiziellen Start der Kampagne zum "Project We Love" gewählt.

Ein vielseitiger Drei-in-Eins-Haus-Wächter

Der EBO X ist ein vielseitiger und fortschrittlicher Heimroboter mit leistungsstarker Hardware und Software. Er ist nicht nur ein mobiler Homebot mit integrierter Alexa und V-SLAM-Navigation, sondern ein Allround-Smart-Home-Gerät mit einer stabilisierten 4K-Kamera, die von Color Night Vision unterstützt wird, und einem von Harman AudioEFX angepassten Premium-Lautsprecher.

Mit seinem flexiblen Sicherheits- und Gesundheitswarnsystem ist es nicht nur ein Wächter, sondern auch ein Begleiter und Spielkamerad für Ihre Familie, der flexible Fernkommunikation und vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten bietet.

Ein Allround-Roboter für Ihr Zuhause, der Ihre Familie sicher, verbunden und unterhalten hält

Der EBO X ist als "intelligenter Wächter" konzipiert, mit dem die Nutzer auf ihre Familienmitglieder aufpassen können, wenn sie abwesend sind. Für ältere Menschen bietet der EBO X die Funktion "Elderly Fall Alert", die mit Hilfe eines Algorithmus zur Überprüfung der Körperhaltung erkennen kann, ob eine ältere Person gestürzt ist. Über die EBO Home App können Sie eine Medikamentenerinnerung einrichten, die den EBO X dazu veranlasst, ältere Menschen durch Gesichtserkennung zu identifizieren und sprachliche Erinnerungen an die Medikation zu geben.

Um Ihre Familie vor Notfällen zu schützen, können Sie mit dem Intrusionsalarm für bestimmte Bereiche des EBO X bestimmte Orte auf der Karte als unzugänglich markieren und werden benachrichtigt, wenn jemand Unbefugtes den Bereich betritt, z. B. ein Kind. Wenn ein Kind weint oder jemand zu Hause um "Hilfe" ruft, erkennt das EBO X dies und ruft die Benutzer über die App an.

Das EBO X ermöglicht lebendige und stabile Zwei-Wege-Gespräche in Echtzeit, die durch die App und die stabilisierte 4K-Kamera ermöglicht werden, damit die Familienmitglieder in Verbindung bleiben. Mehrere Familienmitglieder können sich gleichzeitig anmelden und chatten. Wenn sie interagieren, können sie sich gegenseitig aus der Perspektive von EBO X beobachten. Die Benutzer können Textnachrichten an EBO X senden, die dann in Sprachnachrichten umgewandelt werden, oder die App verwenden, um Erinnerungen für ihre Lieben einzustellen. Darüber hinaus ist der EBO X auch als Begleiter und Fotograf Ihres Haustieres konzipiert. Sie kann Bilder aus einem niedrigen Winkel von Ihren pelzigen Familienmitgliedern aufnehmen.

Der EBO X ist als unterhaltsamer Begleiter konzipiert. Wenn Sie sich bei Ihrem Alexa-Konto anmelden, haben Sie einfachen Zugriff auf den EBO X und seine Fähigkeit, sich mit jedem Alexa-Dienst zu verbinden und alle IOT-Geräte in Ihrem Haus zu steuern. Der mit Harman AudioEFX ausgestattete Lautsprecher bietet Ihnen ein fantastisches Klangerlebnis, während Sie Ihre Lieblingsmusik streamen. Darüber hinaus ändert sich der dynamische Lichteffekt in Abhängigkeit vom Rhythmus des gespielten Liedes.

Eine Verpflichtung zum Schutz der Privatsphäre von Benutzern.

Wir haben EBO X so konzipiert, dass der Schutz der Privatsphäre Priorität hat. Alle Inhalte können auf einer lokalen Speicherkarte gespeichert werden. Sie können Ihre Privatsphäre schützen, während Sie das EBO X verwenden: ein Ein-Aus-Kippschalter in der App, um die Kamera zu deaktivieren, ein physischer Shutter, der die Kamera abdeckt, und eine Datenschutztaste am EBO X, um sowohl die Kamera als auch das Mikrofon auszuschalten.

Informationen zu Enabot

Enabot ist ein familiengeführtes Roboterunternehmen, dessen Team über große Branchenressourcen und umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung, dem Design und der Herstellung von Roboterprodukten für Verbraucher verfügt.

Enabot glaubt, dass unser Leben durch intelligente Familienroboter verbessert werden kann. Wir haben eine positive Vision von einer technologiegeprägten Welt, in der Roboter Teil der Lösungen für alltägliche Probleme sind und es den Menschen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: für die Menschen da zu sein, die wir lieben. Indem wir Menschen miteinander verbinden, möchten wir Liebe, Gemeinschaft und Austausch fördern.

Erfahren Sie mehr über Enabot hier.

