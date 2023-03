Freedom of Mobility Forum gibt Programm und Podiumsteilnehmer für Live-Diskussion am 29. März bekannt

„Thema des Jahres“ 2023 – Werden sich in einer dekarbonisierten Welt nur noch einige wenige Glückliche Mobilitätsfreiheit leisten können?

Wien/Amsterdam (OTS) -

Eine ausgewählte sechsköpfige internationale Runde wird über ökologische, soziale und finanzielle Kosten zur Bereitstellung von zugänglicher, sicherer und nachhaltiger Mobilitätsfreiheit diskutieren.

Sechs Podiumsteilnehmer, die Wirtschaft, Jugend, Klimaexperten, Zivilgesellschaft, Arbeitnehmer und den sozialen Dialog vertreten, setzen sich leidenschaftlich für den Erhalt der Mobilitätsfreiheit für alle ein – präsentieren aber unterschiedliche Visionen.

Das Freedom of Mobility Forum, das von Stellantis ins Leben gerufen und von Wavestone als neutralem Dritten unterstützt wird, gab heute das Programm und die Podiumsteilnehmer für die am 29. März stattfindende Live-Diskussion bekannt: „Werden sich in einer dekarbonisierten Welt nur noch einige wenige Glückliche die Freiheit der Mobilität leisten können?“

Die digitale Live-Debatte wird am 29. März ab 14:30 Uhr live im Internet übertragen und versammelt ein breites Spektrum an Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Jugend, Klimaexperten, Zivilgesellschaft, Arbeit und sozialem Dialog. In dieser Gruppe soll es eine offene Debatte über die Fakten, die Herausforderungen und Lösungen zum Erhalt der Freiheit der Mobilität für alle geben – im Kontext des Klimawandels und einer dekarbonisierten Welt. Es wird eine angeregte Diskussion erwartet, da sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leidenschaftlich dafür einsetzen, die Mobilitätsfreiheit für alle zu erhalten, dabei jedoch unterschiedliche Sichtweisen vertreten.

Programm, Themenbereiche/Diskussionsteilnehmer und Moderatorin

14:30 Uhr - Vorstellung der Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer und der Moderatorin

14:40 Uhr - Verstehen der Fakten

15:05 Uhr - Herausforderungen diskutieren

15:30 Uhr - Lösungen erkunden

15:55 Uhr - Offene Fragen-/Antworten-Runde

16:25 Uhr - Zusammenfassung und Abschluss

Die folgenden Diskussionsteilnehmer wurden durch die Abstimmung des beratenden Gremiums von Freedom of Mobility Forum vorgeschlagen:

Geschäftswelt

Carlos Tavares (Portugal), CEO Stellantis und Freedom of Mobility Forum Advisory Board Co-Chair

Jugend

Temilade Salami (Nigeria), Gründerin EcoChampions; Mitglied des UNESCO SDG4Youth Network

Klimaexpertin

Yamina Saheb (Algerien), Autorin, The Intergovernmental Panel on Climate Change; Senior-Analystin für Energiepolitik, OpenExp

Zivilgesellschaft

Benjamin Welle (USA), Director Integrierter Transport & Innovation, WRI Ross Center for Sustainable Cities

Måns Nilsson (Sweden), Executive Director, Stockholm Environment Institute

Arbeit und Sozialer Dialog.

Devesh Shah (Indien), CEO, Grassroot Trading Network für Frauen

Veranstaltungsmoderatorin - Cecilia R. Edwards, Partner bei Wavestone.

Wavestone hat als neutraler Moderator des Forums eine freiwillige Expertenrunde eingeladen, die sich konstruktiv mit den Fakten und Zahlen der Debatte auseinandersetzt. Die Fachleute werden auch zu den kuratierten Inhalten beitragen, die nach der Debatte zur Verfügung gestellt werden.

Nehmen Sie an der digitalen Live-Diskussion teil:

Das Freedom of Mobility Forum zielt auf eine offene, faktenbasierte Diskussion ab und lädt das Publikum ein, an einer 30-minütigen Fragerunde teilzunehmen. Folgen Sie dem Link, um auf das live übertragene Webcast-Ereignis zuzugreifen: https://live.freedomofmobilityforum.org/

Nach dem Forum

Im Anschluss an die Diskussion wird das Freedom of Mobility Forum für Beteiligte die wichtigsten Kernpunkte auf freedomofmobilityforum.org veröffentlichen, damit diese in den jeweiligen Sektoren genutzt werden können. Die Plattform dient als Quelle für Informationen und sorgfältig ausgewählte Inhalte zum Thema des Jahres zwischen den jährlichen Ausgaben des Forums.

Um dem Forum zu folgen, besuchen Sie https://www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us





Über das Freedom of Mobility Forum

Das Freedom of Mobility Forum, das von Stellantis initiiert wurde und von Wavestone als neutralem Dritten moderiert wird, ist ein internationales Treffen leidenschaftlicher Problemlöser. Diese verpflichten sich zu faktenbasierten Diskussionen, stellen den Status quo in Frage, erweitern Perspektiven und denken darüber nach, wie man am besten eine sichere, erschwingliche und nachhaltige Mobilitätsfreiheit für eine Gesellschaft ermöglicht, die mit den Auswirkungen der globalen Erwärmung konfrontiert ist.Weitere Informationen finden Sie unter: freedomofmobilityforum.org.

MEDIENKONTAKTE: media_fom @ freedomofmobilityforum.org

