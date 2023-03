Andela erwirbt Qualified, die führende Plattform zur Bewertung von Fachkenntnissen

New York, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) - Übernahme vergrößert die Plattform und erweitert das Netzwerk potentieller Mitarbeiter, um Unternehmen dabei zu helfen, weltweit bessere Teams aufzubauen

Andela, das globale Netzwerk für entfernt sesshafte Fachleute, hat Qualified, die führende Plattform zur Bewertung von Fachkenntnissen erworben, um die besten Techniker zu identifizieren, zu qualifizieren und zu zertifizieren. Die globale Talent-Community von Andela wird auch mit der Hinzufügung von mehr als 3,6 Millionen Nutzern aus dem Ingenieurbereich über Codewars expandieren, eine Online-Community, die von Qualified unterstützt wird und die es technischen Fachleuten ermöglicht, bei spielerischen Herausforderungen gegeneinander in Wettbewerb zu treten und ihre praktischen Kodierfähigkeiten zu verbessern.

„Mit der Akquisition von Qualified erweitert und beschleunigt Andela unsere Fähigkeit, Fachleute zu finden und fachkundig zu bewerten", sagte Jeremy Johnson, Gründer und CEO von Andela. „Arbeitsmärkte werden durch Ineffizienzen zwischen Angebot, Nachfrage und Qualität eingeschränkt – Qualified ermöglicht es uns, diese Ineffizienzen anzugehen, indem wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen zertifizierten Fachkräfte bereitstellen. Unternehmen werden weiterhin darauf vertrauen, dass Fachkräfte, die über Andela bezogen werden, über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, unabhängig davon, wo sie leben und arbeiten."

Jake Hoffner, Mitbegründer und CEO von Qualified, fügte hinzu: „Die Technologiebranche hat sich in der Vergangenheit auf Einstellungspraktiken verlassen, die sich als ineffektiv erwiesen haben. Die erweiterte Plattform wird es Unternehmen ermöglichen, Einstellungsprozesse für Softwareingenieure zu erstellen, die ihre Leistung am Arbeitsplatz voraussagen. Darüber hinaus bieten wir Unternehmen und den Mitgliedern unserer wachsenden Technologiegemeinschaft eine größere, breitere und bessere Möglichkeit, weltweit miteinander In Kontakt zu treten."

Informationen zu Andela

Andela ist ein globales Talentnetzwerk, das Unternehmen mit geprüften, entfernt sesshaften technischen Fachleuten in aufstrebenden Märkten verbindet. Die Andela-Plattform hilft Unternehmen, ihre technischen Teams bis zu 70 % schneller als durch interne Rekrutierung zu skalieren, mit einer Match-Erfolgsrate von 96 % Hunderte führender Marken wie GitHub, Cloudflare und ViacomCBS vertrauen auf Andela, um schnell und kostengünstig bessere Teams aufzubauen. Mit einer Talent-Community in mehr als 170 Ländern wird Andela von Investoren unterstützt, darunter Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital und Google Ventures.

Weitere Informationen über Andela finden Sie auf andela.com.

Informationen zu Qualified

Qualified.io ist die weltweit effektivste Plattform für die Bewertung von Software-Ingenieuren. Branchenführende Unternehmen wie Klarna, Facebook und Zoom profitieren von den Vorteilen der Bewertung und Schulung von Talenten durch die entwicklerorientierte Plattform von Qualified.io. Qualified.io wurde mit demselben Team wie dem der Entwicklergemeinschaft Codewars aufgebaut und wird von Investoren wie Cornerstone OnDemand, Social Capital und Dalus Capital unterstützt. Mark Miller, Managing Partner von GHP Advisors, diente bei der Transaktion als Berater für Qualified.io.

