Bundesheer: Spatenstich in Ried – erste Investitionen in Infrastruktur von Oberösterreich

Verteidigungsministerin Tanner gibt Startschuss für Sanierung der Zehner-Kaserne

Wien (OTS) -

Heute, Donnerstag, den 9. März 2023, erfolgte im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner der Spatenstich für die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes in der Zehner-Kaserne in Ried im Innkreis. Damit wird die Kaserne, die das Panzergrenadierbataillon 13 beherbergt, schrittweise auf einen Baustandard mit barrierefreiem Zugang gehoben. Die weiteren Gebäude sollen in den nächsten Jahren folgen. Nach derzeitigem Stand belaufen sich die Baukosten auf 10,5 Millionen Euro.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Aufgrund der anstrengenden körperlichen und geistigen Arbeit, die unsere Soldatinnen und Soldaten jeden Tag leisten, ist es besonders wichtig, dass für sie Unterkünfte zur Verfügung stehen, welche unserer Zeit entsprechen. Darum fließen nun erste Gelder des erhöhten Verteidigungsbudgets in die Infrastruktur Oberösterreichs und in die Sanierung der Zehner- Kaserne.“

Mit der Generalsanierung des Wirtschaftsgebäudes setzt das Verteidigungsministerium ein klares Zeichen der Erneuerung der baulichen Infrastruktur in Oberösterreich. Die Erneuerung der Küche und der Betreuungseinrichtungen wird den Soldaten und Bediensteten des Bundesheeres das Leben kulinarisch „versüßen“ und ein angenehmes Verweilen nach Dienst ermöglichen. Die Bauzeit wird rund 21 Monate inklusive eines Probebetriebs betragen. Danach stehen Küche, Speisesaal und die Betreuungseinrichtungen den Soldaten wieder zur Verfügung.

„Die Renovierung der Kaserne in Ried ist der Startschuss einer Reihe von wichtigen Investitionen für den Bundesheerstandort Oberösterreich und eine moderne und einsatzstarke Truppe. Wir bekennen uns klar zum österreichischen Bundesheer und vor allem zum Militärkommando Oberösterreich als wertvoller und hochprofessioneller Partner für das Land Oberösterreich“, so Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

Das Panzergrenadierbataillon 13, das in der Zehner-Kaserne in Ried im Innkreis stationiert ist, ist Teil der 4. Panzergrenadierbrigade. In diesem Verband sind die mechanisierten Kräfte des Bundesheeres zusammengefasst. Neben den gängigen Infanteriewaffen findet dort auch der Schützenpanzer „Ulan“ Verwendung. Der Verband führt Einsätze im In- und Ausland durch.

