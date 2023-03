Nachhaltiger Erfolg für Salzburger Unternehmen

Salzburg (OTS) - 9.3.2023. Am Mittwochabend lud der Linde Verlag zur Buchpräsentation samt Expert:innengespräch „Geballte Nachhaltigkeit für Salzburger Unternehmen“ ins 220GRAD RUPERTINUM in die Salzburger Innenstadt. Neben Jasmin Ebner, Autorin von „Game Changer Nachhaltigkeit“, und weiteren Größen aus der Salzburger Nachhaltigkeitsszene, trafen sich ansässige Unternehmer:innen zum anregenden Austausch über bevorstehende gesetzliche Vorgaben und aktuelle Förderungen und boten Einblicke in Erfahrungen mit nachhaltiger Wirtschaftsweise.

Wettbewerbsvorteil durch ökologisches und sozial verträgliches Wirtschaften

„Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg sind keine Gegensätze – das eine ist die Basis für das andere!“, ist Ebner überzeugt. „In Zukunft ökonomisch erfolgreich zu sein bedeutet, ökologisch und sozial verträglich zu wirtschaften. Konsumenten, Banken, Energiepreise und nicht zuletzt die Gesetzgebung lassen keine Alternative zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise offen.“ Die Frage, wo man beginnen soll, stellt oft eine schwer überwindbare Hürde dar. Doch Unterstützung ist nicht weit. Wohin sich Salzburger Unternehmer:innen wenden können, um ihren Kurs auf eine wettbewerbsfähige grünere Zukunft auszurichten, zeigten die anwesenden Vertreterinnen vom Nachhaltigkeitsclub Salzburg, Julia Skardarasy, Caroline Cziharz und Ines Denk, sowie Christian Wagner von der Wirtschaftskammer Salzburg, Sabine Wolfsgruber vom Umweltservice Salzburg, Romana Schwab von der Innovation Salzburg und Andreas Van-Hametner vom Ressourcenforum Austria.

Welchen konkreten Einfluss die ESG-Kriterien auf Unternehmen haben, berichtete außerdem Ulrike Regner, Nachhaltigkeitsmanagerin vom Raiffeisenverband Salzburg. Christine Vallaster von der Universität Salzburg sprach über ihre Forschungstätigkeit im Bereich Corporate Social Responsibility und Kreislaufwirtschaft.

So geht nachhaltig

Ein gedruckter Wegweiser in Richtung ökologischere Zukunft mit Erfolg steht mit dem Buch „Game Changer Nachhaltigkeit“ von Jasmin Ebner, Unternehmensberaterin zu CSR, Nachhaltigkeitsmanagement und Kommunikation, bereit. Wie Unternehmer:innen schon morgen anfangen können, nachhaltige Schritte zu setzen und diese dann wirksam nach außen zu kommunizieren, soll der Leitfaden zeigen. „Dass man dabei noch Kosten deutlich reduzieren kann und für neue Mitarbeiter:innen attraktiver wird, verdeutlichen die vielen Beispiele aus meiner langjährigen Praxis“, bekräftigt Ebner.

Als gelungenes Beispiel teilte Diana Reuter, Leiterin Nachhaltigkeitsmanagement und Innovation bei einem der österreichischen Pioniere im nachhaltigen Wirtschaften und Produzieren, der Gebrüder Woerle GmbH, ihre Erfahrungen mit dem Publikum und stellte klar: „Ohne eine nachhaltige Ausrichtung des gesamten Unternehmens wird es in Zukunft schwierig werden, am Markt zu bestehen. Nachhaltige Produkte sind schon längst keine Nische mehr, sondern werden von Kund:innen gefordert, zu Recht.“ Auch Thomas Reuter, Einkaufsleiter bei der Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH, betonte, wie wichtig es für Unternehmen sei, innovativ zu sein und sich auch in Beschaffung und Produktion neue, nachhaltige Wege zu erschließen.

