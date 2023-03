NEOS: Grüne sollen arbeiten statt reden

Hoyos: „Ein wahres Glück wäre es, würden sich Kogler & Co. endlich besinnen, dass sie in Regierungsverantwortung sind, nicht in Opposition.“

Wien (OTS) - „Die Grünen sollten aufhören, Opposition zu spielen und ihre Kampagnen endlich in Gesetze gießen! Immerhin sind sie es, die in der Regierung sitzen – auch wenn sie das gerne vergessen“, reagiert NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos auf die Präsentation der Frühlingskampagne der Grünen.

„Anstatt also ,Klimaglück‘ auf Plakate zu drucken, sollten die Grünen endlich ein Klimaschutzgesetz auf den Tisch legen. Anstatt den Willen für Windräder zu promoten, sollten sie endlich die Länder ernsthaft in die Pflicht nehmen, um beim Ausbau der Erneuerbaren Meter zu machen. Anstatt den Anstand nur zu plakatieren, sollten die Grünen endlich schärfere Korruptionsgesetze auf den Weg bringen. Und anstatt ständig die Gießkanne einmal übers ganze Land auszuschütten, sollten sie dafür sorgen, dass sich Leistung wieder lohnt.“

„Die Bürgerinnen und Bürger sind es leid, leere Versprechen an jeder Straßenecke auf hübschen Plakaten zu lesen“, so Hoyos. „Wir haben die Verantwortung den nächsten Generationen gegenüber, dass der Aufstieg wieder ein ehrliches Versprechen wird, dass sich jede und jeder aus eigener Kraft etwas aufbauen kann und dass die Jungen auch in Zukunft eine intakte Umwelt vorfinden.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS - Das Neue Österreich

Julian Steiner

+43 664 88782 402

presse @ neos.eu

10 Jahre NEOS

Freiheit. Fortschritt. Gerechtigkeit.

www.10jahreneos.eu