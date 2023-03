Grüne starten Frühjahrskampagne – Unsere Mission: Klimaglück

Kogler/Gewessler/Kaineder: Wo ein Wille, da ein Windrad

Wien (OTS) - „Kriegs- und Krisenzeiten und die Grünen wollen über Klimaglück und Klimaschutz reden? Ja, das wollen wir – und zwar ganz bewusst. Denn die Zukunft, die kommt sowieso, aber es ist an uns, sie so zu gestalten, dass sie für alle lebenswert wird. Gerade in Krisenzeiten haben wir keine Zeit zu verlieren, aber Chancen zu gewinnen. Wir Grüne sind überzeugt, dass die Energiewende, die Wirtschaftswende und auch die soziale Absicherung zu dieser lebenswerten Zukunft beitragen werden. Der Ausstieg aus dem Fossilzeitalter und der Einstieg in das Solarzeitalter ist unser Schlüssel zum Erfolg. Mission heißt: Eine Vision zu haben, einen Plan, Tatkraft und einen unbändigen Willen – also, kurz gesagt: Wo ein Wille, da ein Windrad“, sagt Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen.

Die größte Hürde am Weg zum Klimaglück, ist auch bei uns in Österreich das Überwinden des alten Denkens. „Altes Denken in den Köpfen hindert heute noch manche zu begreifen, wie viel wir gewinnen können, wenn wir politischen Erfolg nicht mehr in zuasphaltierten Quadratmetern messen. Dabei ist heute klar: Wir können uns dieses alte Denken im Klimaschutz nicht länger leisten“, sagt Leonore Gewessler, stellvertretende Bundessprecherin der Grünen und ergänzt: „Unser Klimaglück erreichen wir dann, wenn wir es zu unserer gemeinsamen Mission machen. Wenn wir Spaß an der Verbesserung haben. Ja, das ist auch mit Anstrengungen verbunden. Aber bevor man sich freut, dass man am Berg oben ist, muss man auch den anstrengenden Aufstieg bewältigen. Am Ende geht es darum, dass sich die Arbeit lohnt. Und genau das bedeutet Klimaglück.“

„Wir müssen den Blick heben und uns unsere gemeinsame Mission vor Augen zu führen: Unsere Welt steht in Flammen. Was lange Zeit noch eine abstrakte Bedrohung war, spüren wir jetzt unmittelbar vor unserer Haustüre. Winter ohne Schnee. Sommer mit Dürre, Waldbränden und Unwettern. Angst ist eine starke Emotion, die entweder Flucht oder Erstarren auslöst. Das ist aber keine Verhaltensweise, die die notwendigen Änderungen in unserer Lebensweise unterstützt. Was wir brauchen, ist der Gestaltungswille für eine Zukunft, die wir als Einzelne und gemeinsam in Österreich als glücklich und zufrieden erleben dürfen“, sagt Stefan Kaineder, stellvertretender Bundessprecher der Grünen.

Die neue Frühjahrskampagne „Unsere Mission: Klimaglück“, wurde am heutigen Donnerstag, 9. März, vom Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, und seinen Stellvertreter:innen, Leonore Gewessler und Stefan Kaineder präsentiert. Sie besteht unter anderem aus mehr als 1.600 Plakaten in ganz Österreich, einem Radiospot und diversen Social-Media-Aktivitäten.

Alle Infos sowie die Sujets und den Spot zur neuen Kampagne der Grünen finden sie unter: http://www.klimaglueck.at/

