ORF-Generaldirektor Weißmann im Publikumsrat: „ORF erreicht täglich 85 Prozent der Bevölkerung“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Publikumsrats, der heute, am Donnerstag, dem 9. März 2023, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz tagte, informierte ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann das Gremium über die Eckpunkte einer aktuellen Studie der EBU zum Wert von öffentlich-rechtlichen Medien in Europa.

Ein Ergebnis: Öffentlich-rechtlich Medien sind in 90 Prozent der europäischen Länder die vertrauenswürdigste Nachrichtenquelle. „In Österreich ist der ORF die vertrauenswürdigste Quelle“, so ORF-Generaldirektor Weißmann. Weiters stelle die Studie fest, dass nachhaltig finanzierte öffentlich-rechtliche Medien sich positiv auf das Demokratieverständnis auswirken. „Der ORF hat hier in der Vergangenheit einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet und wird dies auch in Zukunft tun, denn objektive, unabhängige Berichterstattung ist zentraler Auftrag des ORF. Darüber hinaus investieren wir ganz stark in Kunst und Kultur sowie in die Filmwirtschaft.“ Nur ein nachhaltig finanzierter ORF könne das leisten, so Weißmann.

„Der ORF bleibt das unangefochtene Leitmedium der Menschen in Österreich“, sagte der ORF-Chef. „Wir erreichen bis zu 6,5 Millionen Menschen mit unseren Angeboten, das sind 85 Prozent der Bevölkerung.“ Mit einer Digitalnovelle und einer Haushaltsabgabe könne der ORF noch mehr Menschen erreichen. „Der ORF wird noch digitaler und österreichischer. Wir können für alle Menschen Programm machen und werden dann tatsächlich ein echter Rundfunk der Gesellschaft“, schloss ORF-Generaldirektor Weißmann.

