NEOS: ÖVP gibt weiter schamlos Steuergeld für ihre Zwecke aus

Hoyos: „Es sind nicht Ermittlungen, die der Politik schaden, sondern das korrupte Verhalten der ÖVP. Wann versteht sie endlich, dass das Land nicht ihr gehört?“

Wien (OTS) - „Keine andere Partei ist so intransparent wie die ÖVP. Keine andere Partei gibt so viel Geld in Wahlkämpfen aus – jedes und jedes Mal wieder“, kommentiert NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos einen Bericht der Tiroler Tageszeitung, wonach die Tiroler ÖVP die eigene Wahlkampfkostenobergrenze um 900.000 Euro überschritten hat. „Die Volkspartei bekommt auch nach den unzähligen Korruptionsskandalen der vergangenen Jahre den Hals nicht voll. Erst hat sie eine Einigung auf eine verpflichtende Wahlkampfkostenobergrenze von einer Million Euro boykottiert, dann überschreitet sie auch noch die selbst gesetzte Grenze von 1,5 Millionen Euro um fast eine Million – das ist unverschämt. Wir NEOS fordern von allen Parteien einmal mehr umfassende Transparenz und das nicht nur in Wahlkampfzeiten, sondern 365 Tage im Jahr. Dann sehen die arbeitenden Menschen in Österreich auch, wie verantwortungslos die ÖVP mit ihrem Steuergeld umgeht.“

Hoyos nimmt auch die Reaktion der Landes-ÖVP auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Untreue gegen den ÖVP-Landtagsabgeordneten Peter Seiwald in die Kritik: „Dass die Volkspartei hier von ‚Wiener Methoden‘ spricht, ist lächerlich. Es sind nicht Ermittlungen, die der Politik schaden, sondern das korrupte Verhalten der ÖVP. Wann versteht sie endlich, dass das Land nicht ihr gehört?“

