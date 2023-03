Wiener Amateurtheaterfestival 2023

Von Heldinnen und virtuellen Scheinwelten

Wien (OTS) - Von einer Revolution ohne Frauen, über die Kraft des Weiblichen zur Heldinnenrolle und von dort direkt zur Moral des Konsums. Letztere wird ohne einen Seitenhieb auf Huxleys „Schöne neue Welt“ nicht auskommen. Die Liebe in ihrer (Un)Möglichkeit darf natürlich auch nicht fehlen: Egal ob in Verbindung mit Schmerz und Betrug oder im fortgeschrittenen Alter.



Von 16. bis 19. März 2023 werden im Rahmen des Amateurtheaterfestivals im Gleis 21 in Favoriten acht Inszenierungen unterschiedlichster Genres und Spielarten bei freiem Eintritt gezeigt.



Die Auswahl der Stücke erfolgte über eine unabhängige Jury aus Expert:innen aus dem Theaterbereich. Ihre Mitglieder sind: Barbara Klein, Theatergründerin und ehemalige Intendantin des Wiener Kosmos Theaters, und Günter Kleisch ein Impro-Trainer in der BÜHNE16-Amateurtheater Wien "B16", Genia Enzelberger, Dramaturgin, Kuratorin, Theaterwissenschaftlerin, Kathrin Bieligk, Mitglied des Kuratoriums für Theater, Tanz und Performance der Stadt Wien und der freischaffende Schauspieler Roman Blumenschein.

Wann? Donnerstag, 16. März bis Sonntag, 19. März

Wo? 1100, Gleis 21, Bloch-Bauer-Promenade 22

Eintritt frei! Um Reservierung wird gebeten: ntry.at/wieneramateurtheaterfestival

Weitere Informationen: www.kulturvorort.at/amateurtheaterfestival2023





Über die Veranstalter:innen:

ATheaterWien (ATW) - der Wiener Landesverband für außerberufliches Theater - ist als gemeinnütziger Verein ein Zusammenschluss schauspielbegeisterter Menschen, Gruppen und Vereine, der das darstellende Spiel in- und außerhalb der Schule fördert, indem er Weiterbildungen vermittelt, Mitglieder vernetzt und ihnen eine Plattform zur Präsentation bietet (z.B. bei Festivals). Als Mitglied von ÖBV Theater, dem österreichischen Bundesverband für außerberufliches Theater, arbeitet ATW eng mit den anderen Landesverbänden zusammen, ebenso wie mit den deutschsprachigen Verbänden aus Deutschland, der Schweiz und Südtirol, wodurch sich weitere gemeinsame Projekte ergeben.



BASIS.KULTUR.WIEN fungiert als Trägerorganisation und unterstützt sowohl Aktivitäten von autodidaktischen Künstler:innen aller Altersgruppen, als auch Projekte der reichhaltigen Wiener Kunst- und Kulturszene. Der Fokus der eigenen Initiativen sowie der Vernetzungsaktivitäten liegt auf dezentraler Kulturarbeit und der Bereitstellung von Kunst- und Kulturangeboten für alle Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens.

