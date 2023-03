Spring Deals: Smarte Partner für den Frühjahrsputz

Mit smarten Saug-, Wisch- und Fensterputzrobotern von ECOVACS zum blitzeblanken Zuhause (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm der Frühjahrsputz. Ein sauberes Zuhause ist nicht nur schön anzusehen, vor allem im Frühling bedeuten staubfreie Böden auch gesundheitliche Entlastung. 12 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Heuschnupfen und weiteren Allergien*. Tägliches Saugen und Wischen hilft laut Expert:innen, den laufenden Nasen und juckenden Augen Einhalt zu gebieten.

Höchste Zeit, sich für die alljährliche Großputzaktion Unterstützung zu holen. Die intelligenten und benutzerfreundlichen Saug-, Wisch und Fensterputzroboter von ECOVACS stehen Ihren Leser:innen dafür treu zur Seite: Auf Knopfdruck in der App oder per Sprachanweisung kümmern sie sich um staubige Böden und schmutzige Fenster, sodass mehr Zeit bleibt, den Frühling tatsächlich zu genießen. Und dank hochwertigem Design sind sie auch noch ein wahrer Hingucker für jeden Haushalt.

Bereit für die sauberste Zeit des Jahres?

Die ECOVACS Spring Deals für den Frühjahrsputz:

Unser Premium-Modell: DEEBOT X1 OMNI

Dieses All-in-One-Multitalent verpackt alle ECOVACS-Highlights in einem Roboter. Er saugt und wischt nicht nur in einem Durchgang, bietet 5000 pA Saugkraft, sondern ist mit einer OMNI-Reinigungsstation ausgestattet. Diese hält den Roboter stets sauber und frisch. Dank hochmoderner, KI-gestützter Navigation findet er immer seinen Weg und lässt sich mit dem YIKO-Sprachassistenten auch einfach mit der Stimme steuern. Er glänzt selbst durch ein modernes, maßgeschneidertes Design von JACOB JENSEN DESIGN, das mit Präzision gefertigt wurde.

Mehr zum Alleskönner: DEEBOT X1 OMNI

WINBOT W1 PRO für mehr Durchblick

Streifenfrei und sorgenfrei: Der Fensterputzroboter WINBOT W1 PRO sprüht und wischt automatisch und sorgt so für blitzsauberen Durchblick. Dank verbesserter Haftung an der Scheibe und Kantenerkennung läuft er eigenständig und sicher über Fenster. Dabei lässt er keinen Fleck aus: Die intelligente Software errechnet die optimalen Wischrouten, gesteuert via App. Fensterputzen war noch nie so bequem.

Mehr zum Fensterputzwunder: WINBOT W1 PRO

Der 2-in-1-Alleskönner: DEEBOT X1 PLUS

Wer mehrere Produkte in einem sucht, findet mit dem DEEBOT X1 PLUS den optimalen Helfer für die eigenen vier Wände. Ausgestattet mit YIKO Sprachassistent, automatischer Entleerungsfunktion und leistungsfähiger AIVI(TM) 3D- und TrueMapping 2.0 -Technologie erreicht der Saug- und Wischroboter jeden Winkel ohne Kollision. Dabei erkennt er den Bodenbelag und passt Saug- und Wischleistung automatisch an. Zusätzlich ausgestattet mit dem AirFreshener-Duftmodus kann er Haustiere und andere unangenehme Gerüche effektiv entfernen.

Mehr zum 2-in-1-Alleskönner: DEEBOT X1 PLUS

*Quelle: https://www.ecarf.org/info-portal/allergien/pollenallergie/

