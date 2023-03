Bezirksmuseum 3: Ausstellung „Tschechische Vereine“

Von 10.3. bis 28.6., Infos via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) wird am Freitag, 10. März, um 19.00 Uhr, die neue Sonder-Ausstellung „Tschechische Vereine in Wien“ eröffnet. Zu sehen sind 12 Plakate im Großformat plus Bücher und andere Exponate. Der „Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich“ ist an dem Projekt beteiligt. Kurator der Schau: Richard Basler. Beispielsweise wird über den Tanz-, Musik- und Sprach-Verein „Marjanka“, den Gesangsverein „Lumir“ und den Bildungsverein „Slovanska Beseda“ informiert. Am Eröffnungsabend konzertiert ein Zymbal-Folklore-Ensemble. Bis Mittwoch, 28. Juni, läuft die Ausstellung. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum sind willkommen. Erteilung von Auskünften: Telefon 4000/03 127 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Franz Hofbauer), E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Zwei weitere Ausstellungen: „Adolf Albin Blamauer“ und „Bildung“

Ebenfalls von Freitag, 10. März, bis Mittwoch, 28. Juni, zeigt das Museum die Sonder-Ausstellungen „Adolf Albin Blamauer“ und „Bildung im Dritten“. Anlässlich des 100. Todestags des Malers Adolf Albin Blamauer (1847 – 1923) werden treffliche Aquarelle dieses Künstlers mit Motiven aus dem 3. Bezirk präsentiert. Zu bestaunen sind rund 180 Bilder im Klein- und Mittelformat. Für die Gestaltung der Schau sorgte Museumschef Franz Hofbauer. In einer weiteren Ausstellung dokumentiert Kurator Rudolf Zabrana die Geschichte des Bildungswesens auf der Landstraße. 15 große Tafeln geben einen Überblick über mannigfaltige Schultypen und universitäre Einrichtungen. Von einstmaligen „Trivial-Schulen“ und einer „Apfel-Schule“ bis zu der „Wiener Sprachheilschule“ erstrecken sich die Beschreibungen (Kostenlose Besichtigung).

Offen ist das Museum jeweils Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr). Generell ist der Zutritt frei. Gesperrt bleiben die Räumlichkeiten traditionell an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Angaben über den Museumsbetrieb sind im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

