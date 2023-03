„Stars & Talente by Leona König“: Fortsetzung der dritten Staffel mit weiteren fünf Folgen ab 12. März in ORF 2

Auftakt mit Musicalstar Mark Seibert und Nachwuchspianistin Sona Tamura

Wien (OTS) - Nach den, im vergangenen Herbst gezeigten, ersten fünf Folgen wird die aktuelle, dritte Staffel der ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente by Leona König“ ab Sonntag, dem 12. März 2023, mit weiteren fünf Ausgaben fortgesetzt: Die ersten vier Sendungen, die wieder aufstrebende Nachwuchshoffnungen auf einem Stück ihres künstlerischen Weges begleiten, stehen wöchentlich bis 2. April um 18.00 Uhr in ORF 2 auf dem Programm. Die letzte Folge ist zugleich das Semifinale der „Goldenen Note“ und zeigt am Pfingstmontag, dem 29. Mai, die Highlights der Audition zur diesjährigen Ausgabe des von Nachwuchsförderin und Moderatorin Leona König initiierten gleichnamigen Klassikförderpreises. Das „Goldene Note“-Finale geht schließlich am Freitag, dem 2. Juni, als glanzvolle TV-Gala um 20.15 Uhr in ORF 2 über die Bühne.

Zum Auftakt der neuen „Stars & Talente“-Folgen am 12. März trifft Musicalsänger Mark Seibert auf die hochbegabte junge Pianistin Sona Tamura. Leona König bringt das elfjährige Talent und den arrivierten Star auf der Bühne des Wiener Raimund Theaters zusammen, wo die beiden gemeinsam die Popballade „You Raise Me Up“ einstudieren. Die weiteren prominenten Protagonistinnen und Protagonisten der Staffel sind Rebecca Horner, Solistin des Wiener Staatsballetts (19. März), der Sänger und ehemalige langjährige Mörbisch-Intendant Harald Serafin (26. März) sowie Mezzosopranistin Zoryana Kushpler (2. April).

Zwischen Klassik, Musical und Pop: Publikumsliebling Mark Seibert meets Nachwuchsstar Sona Tamura

Im Mittelpunkt der „Stars & Talente“-Ausgabe am 12. März stehen der deutsche Musicalstar Mark Seibert und die elfjährige Pianistin Sona Tamura aus Wien. Die junge Musikerin war Teilnehmerin der „Goldenen Note 2022“ und wurde mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Als unterstützender Act war sie bereits Protagonistin in der ersten Folge der dritten Staffel von „Star & Talente“ und begleitete darin Opernsänger Clemens Unterreiner und die 14-jährige Violinistin Mariam Abouzahra am Klavier.

In der aktuellen Sendung trifft Leona König zunächst Mark Seibert im Wiener Raimund Theater zum Gespräch. Der populäre Musicalstar, der an der beliebten Spielstätte der Vereinigten Bühnen Wien erstmals vor 20 Jahren als Engel Pygar in „Barbarella“ auftrat, feierte dort zuletzt in der Rolle des Maxim De Winter im Musicalhit „Rebecca“ Erfolge. Den gebürtigen Frankfurter zog es ursprünglich der Liebe wegen nach Wien, wo er seine Ausbildung am Konservatorium der Stadt abschloss. Zahlreiche Musicalrollen, u. a. als Tod in „Elisabeth“ oder als Graf Krolock in „Tanz der Vampire“, machten ihn zum Publikumsliebling auf heimischen wie internationalen Bühnen, sogar in China. Der Vater eines kleinen Sohnes legt großen Wert auf die Unterstützung und Förderung des Nachwuchses – ganz gleich, welchen Weg dieser einschlägt.

Mit Talent Sona Tamura, die in Japan geboren wurde und seit ihrem dritten Lebensjahr in Wien zu Hause ist, besucht Leona König den Tiergarten Schönbrunn. Denn Sonas Liebe gilt nicht nur der Musik, sondern auch der Tierwelt. Beim winterlichen Spaziergang zwischen den diversen Gehegen, u. a. vorbei an Emus, Elefanten und Giraffen, erzählt die junge Pianistin, die derzeit den Hochbegabten-Lehrgang der Universität Wien für Musik und darstellende Kunst absolviert, bereits Klassik-Preise gewann, aber auch schon mit ESC-Star Cesár Sampson auftrat, u. a. über ihre beiden Leidenschaften.

Abschließend bringt Leona König Star und Talent auf der Bühne des Raimund Theaters zusammen, wo Mark Seibert und Sona Tamura gemeinsam die gefühlvolle, von Josh Groban komponierte Popballade „You Raise Me Up“ zum Besten geben.

