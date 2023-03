„Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Marold, Schreiner, Scheuba und Gernot am 10. März in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier und sein Rateteam begehen in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 10. März 2023, um 23.00 Uhr in ORF 1 den „Welttag der Installateure“. Bei guten Rateleistungen fliegen die Rohrreiniger-Goodies tief, deshalb strengen sich Gerold Rudle, Eva Maria Marold, Clemens Maria Schreiner, Florian Scheuba und Viktor Gernot besonders an. Sie rätseln zum Beispiel darüber, was ein „Hosenrohr“ sein könnte. Und ganz nebenbei erfährt das Publikum einiges über Eva Maria Marold und ihr Naheverhältnis zu Frischhaltefolien.

Die Promifrage stellt Impro-Kaiserin Magda Leeb: Sie möchte gerne wissen, was nach einer Zeit mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit in einem chinesischen Tiergarten passiert ist.

