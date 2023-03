FPÖ – Berger: Nächste Massenschlägerei in Favoriten ist beispielhaft für das integrationspolitische Versagen der SPÖ

Dank Ludwig und Franz wird Favoriten immer mehr zur No-Go-Area

Wien (OTS) - Nach der erneuten Massenschlägerei am Reumannplatz sieht der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Favoriten, LAbg. Stefan Berger, das Versagen der SPÖ in der Migrations- und Integrationspolitik einmal mehr bestätigt. „Fast täglich prügeln junge, aggressive Ausländer im 10. Bezirk aufeinander ein und stellen eine Gefahr für die Bezirksbewohner dar. Sowohl die Ludwig-SPÖ als auch der rote Bezirksvorsteher Marcus Franz sind mit ihrer Toleranzpolitik dafür verantwortlich, dass Teile Favoritens immer mehr zu einer No-Go-Area werden“, kritisiert Berger.

Berger fordert die sofortige Abschiebung dieser kriminellen Ausländer. „Diese Typen sind weder resozialisierbar noch haben sie Chancen auf eine positive Zukunft in Wien und Österreich. Sie haben kein Recht auf einen Aufenthalt in unserem Land und gehören zurück in ihre Heimat“, bekräftigt der FPÖ-Politiker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at