„Gute Nacht Österreich“ mit einem Rundumblick auf Österreichs Innenpolitik am 10. März in ORF 1

Wien (OTS) - Nach der Landtagswahl in Kärnten saß bei der SPÖ der Schock über die Verluste tief. Im Gegenzug hat sich selten jemand über einen Zugewinn von 1,6 Prozent so sehr gefreut, wie die ÖVP. Peter Klien war am Wahlsonntag in Klagenfurt und präsentiert die Emotionen der Politprominenz in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 10. März 2023, um 23.45 Uhr in ORF 1.

Peter Kliens Satire-Blick beschäftigt sich auch mit der SPÖ-Bundespartei und deren Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Wird sie sich in ihrer Position halten können?

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) muss einen neuen Kommandanten für den Truppenübungsplatz Allentsteig nominieren. Der Wunschkandidat wurde bereits zweimal von Bundespräsident Alexander Van der Bellen abgelehnt. Was sagt Peter Klien dazu?

Zu Gast in „Gute Nacht Österreich“ ist Kabarettist Bernhard Murg. Er meldet sich mit aktuellen Nachrichten vom Amtssitz von Bundeskanzler Karl Nehammer am Wiener Ballhausplatz.

