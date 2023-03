1 Million Euro für Innovationen im Bereich Wirtschaftsbildung

MEGA Bildungsstiftung startet Förderausschreibungen 2023

Wien (OTS) - Die MEGA Bildungsstiftung startet ihre bereits vierte große Förderausschreibung, um innovative Bildungsprojekte beim Wachstum zu unterstützen und in ganz Österreich zugänglich zu machen. Im Jahr 2023 liegt der Förderschwerpunkt im Bereich Wirtschaftsbildung, nachdem 2022 eine Million Euro an Projekte im Bereich „Chancen-Fairness“ vergeben wurde. Vom 9. März bis 5. Mai 2023 können schulische und außerschulische Bildungsinitiativen, Vereine und Social Businesses ihre Projekte unter www.megabildung.at einreichen. Drei Siegerprojekte erhalten je 200.000 Euro und weitere Finalisten je 80.000 Euro Wachstumsförderung und Zugang zu Coaching in der „MEGA Academy“.

Die MEGA Bildungsstiftung, gegründet von der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung, stellt seit 2020 jährlich eine Million Euro als Fördersumme für innovative Bildungsprojekte in ganz Österreich zur Verfügung. Dieses Jahr finanziert die „MEGA Bildungsmillion“ innovative Projekte und Initiativen rund um das Thema Wirtschaftsbildung. Projekteinreichungen sind ab sofort unter www.megabildung.at möglich.

MEGA Bildungsmillion 2023: Wirtschaftsbildung und nachhaltiges Wirtschaften im Fokus

Die Ausschreibung richtet sich an schulische und außerschulische Bildungsinitiativen, an Vereine und Social Businesses. Gefördert werden Programme zur Vermittlung wirtschaftlicher Grundkonzepte, pädagogische Angebote für „Entrepreneurship Education“ und Initiativen, die sich mit sozialer, ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Der Schwerpunkt der MEGA Bildungsstiftung liegt dabei in der Wachstumsförderung bereits lokal oder regional erfolgreicher Bildungsprojekte. Diese sollen mit zusätzlichen Finanzmitteln sowie Know-how ausgestattet und für Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich zugänglich werden.

Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung: „Zu lernen, wie man sich als junger Mensch eine fundierte Meinung bildet und zu guten, reflektierten Entscheidungen kommt, ist eine wichtige Zukunftskompetenz. Unsere Gesellschaft braucht mündige junge Menschen, die Grundkonzepte wie Inflation, Steuern, Knappheit, Nachhaltigkeit oder Zinsen verstehen.“

Die Auswahl der geförderten Projekte erfolgt durch eine anerkannte Fachjury, die sich aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen Pädagogik, Wirtschaft und Universitäten, zusammensetzt, darunter Doris Wagner (Sektionschefin, Bildungsministerium), Oliver Hrebejk (Landesschulsprecher, Wiener Berufsschulen) und Cord Prinzhorn (Unternehmer und Aufsichtsrat).



„In grundlegenden Finanz- und Wirtschaftsthemen sattelfest zu sein, ist für jede unternehmerische Tätigkeit sowie für alle Konsumentinnen und Konsumenten höchst relevant und darf nicht vom Elternhaus allein abhängen. Es geht letztlich darum, ob und wie aktiv man sich in der Arbeitswelt, im Familienleben und der Gesellschaft einbringen kann“ , so Ambros-Lechner weiter.

Die drei Siegerprojekte erhalten je 200.000 Euro, weitere Finalisten jeweils 80.000 Euro und Zugang zu Coachings und Beratungsangeboten, um die Projektträger bei Wachstum und Organisationsentwicklung zu unterstützen.

Zu den bisher von der MEGA Bildungsstiftung umfassend geförderten Projekten und Initiativen zählen unter anderem Sindbad, Frei.Spiel, Grow Together, Yelp, Ja Austria, Youth Leaders Programm, Flourishing SE, biber NEWCOMER und Teach for Austria.

Unterstützung erhalten schulische und außerschulische Bildungsinitiativen, Vereine und Social Businesses von der MEGA Bildungsstiftung nicht nur finanziell, sondern auch durch die Vermittlung von organisatorischem Know-how. In der „MEGA-Academy“ werden in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien regelmäßig Coaching-Sessions und Fortbildungsveranstaltungen für Führungskräfte von Bildungsinitiativen angeboten.

Weitere Details zur Ausschreibung und Einreichung unter www.megabildung.at.

Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung ( www.megabildung.at ) bündelten die B&C Privatstiftung und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und in ihrer Wirkung zu erweitern. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Wirtschaftsbildung“. Die MEGA Bildungsstiftung hat im September 2019 ihre operative Tätigkeit mit einem eigenen Büro in Wien aufgenommen. Als Mitglied des Expertenbeirats wirkt unter anderem Matthias Strolz mit, der sich schon in der Gründungsphase als Ideengeber eingebracht hat.

