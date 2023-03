FPÖ – Schnedlitz: „Karli, es ist vorbei!“

Auch der gefühlte 20. Neustart wird den ÖVP-Kanzler nicht mehr auf die Erfolgsspur bringen

Wien (OTS) - Am morgigen Freitag wird ÖVP-Kanzler Nehammer seinen Zukunftsplan „Österreich 2030“ präsentieren. Für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz ist das der gefühlte zwanzigste Neustart für den immer unbeliebter werdenden Kanzler: „Es ist schon absurd, dass ausgerechnet jemand, der in der politischen Landschaft keine Zukunft mehr hat, eine Rede über die Zukunft hält. Nehammers Pannenregierung wird spätestens 2024 abgewählt. Sein Zukunftsplan hat zum Glück ein Ablaufdatum. Karli, es ist vorbei!“

Die bisherige Bilanz Nehammers lese sich wie ein Gruselroman, so Schnedlitz: „Bei Corona hat Nehammer die Bevölkerung gespalten, anschließend hat er es nicht einmal im Ansatz geschafft, die Menschen im Land vor der Rekordteuerung zu schützen, die erst durch den fahrlässigen Einstieg Österreichs in den Wirtschaftskrieg mit Russland so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und durch seine lächerlichen Auftritte bei Selenskyj und Putin hat Nehammer die Reputation des neutralen Österreichs nachhaltig zerstört. Hätte Nehammer auch nur einen Funken Anstand, würde er sich morgen bei seiner Rede bei den Österreichern entschuldigen und seinen Rücktritt verkünden – damit Österreich wieder in eine bessere Zukunft steuert.“

So erfolglos Nehammer bei der Politik für die Menschen gewesen sei, so „erfolgreich“ habe er in der Kernkompetenz der ÖVP gepunktet: „Der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss hat klar aufgezeigt, dass auch unter der Parteiobmannschaft Nehammers die Verdachtsfälle nicht weniger geworden sind – Stichwort Zugriff auf Corona-Hilfsgelder durch diverse Seniorenbund-Vereine oder die getürkte Abrechnung des 2019er-Nationalratswahlkampfs unter der Regie des damaligen ÖVP-Generalsekretärs Nehammer. Im Übrigen ermittelt die WKStA gegen die gesamte ÖVP – ein bislang einzigartiger Vorgang in Österreich. All das zeigt, wie notwendig es ist, die ÖVP abzuwählen. Neuwahlen jetzt!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at