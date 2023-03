Lotto: Vierfachjackpot – 4,4 Mio. Euro warten Freitag bei der Bonus-Ziehung

Solo-Joker mit 234.000 Euro in Salzburg

Wien (OTS) - Ein mehr als spannender Freitag steht, zumindest durch die Lotto Brille betrachtet, bevor, denn es gibt wieder einmal eine Bonus-Ziehung. Dabei wird ein Vierfachjackpot mit rund 4,4 Millionen Euro ausgespielt. Für zusätzliche Rasanz sorgt Rennfahrerin und Motorsportexpertin Bianca Steiner, die die Bonus-Ziehung vornehmen und ihr einen sportlichen Touch verleihen wird. Zudem geht es wiederum um 300.000 Euro extra, die unter allen mitspielenden Tipps verlost werden.

Die Bonus-Ziehung ist am Freitag um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen, Annahmeschluss ist um 18.30 Uhr.

Drei Spielteilnehmer:innen tippten am vergangenen Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 47.000 Euro. Zwei Gewinne wurden in Oberösterreich und einer in Wien erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ebenfalls ein Sechser aus, die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Somit gewannen hier 62 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 6.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es schließlich beim Joker. Ein in Salzburg gespielter Wettschein trug als einziger die richtige Joker Zahl. Da darauf auch das „Ja“ angekreuzt war, gibt es dafür einen Gewinn vom mehr als 234.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. März 2023

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.537.465,53 – 4,4 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 47.095,00 119 Fünfer zu je EUR 1.295,20 255 Vierer+ZZ zu je EUR 181,30 5.328 Vierer zu je EUR 48,20 7.052 Dreier+ZZ zu je EUR 16,30 87.881 Dreier zu je EUR 5,20 290.682 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 10 20 37 43 44 Zusatzzahl 4

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. März 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 62 Fünfer zu je EUR 6.627,20 3.149 Vierer zu je EUR 22,10 52.084 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 27 36 38 42 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. März 2023

1 Joker EUR 234.045,20 9 mal EUR 8.800,00 114 mal EUR 880,00 1.166 mal EUR 88,00 11.850 mal EUR 8,00 115.543 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 1 1 4 6 3

