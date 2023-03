„Tag des Dudelsacks“ am 10.3. im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Das Ensemble „Austrian Piping Society Pipe Band“ richtet am Freitag, 10. März, um 18.30 Uhr, im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) einen vergnüglichen Abend aus, an dem Sackpfeife, Schottland und Whisky im Mittelpunkt stehen. Anlass für diese Zusammenkunft ist der „Tag des Dudelsacks“. Zur Freude ihrer Zuhörer*innen tragen routinierte Dudelsack-Bläser*innen althergebrachte Weisen vor und das Publikum darf das Instrument gerne selber ausprobieren. Kenner präsentieren den Gästen die Schönheit von Schottland und es werden 6 feine Whiskys verkostet. Eintrittskarten sind an der Kasse ab 18.00 Uhr zum Preis von 36 Euro erhältlich. Beantwortung von Fragen und Reservierungen per E-Mail: info@dudelsackband.at.

Von Ausstellungen und Vorträgen bis zu Konzerten und Lesungen gehen im Bezirksmuseum Hietzing mannigfaltige Veranstaltungen über die Bühne. Der auf ehrenamtlicher Basis werkende Leiter, Ewald Königstein, berichtet über die nächsten Aktivitäten via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Austrian Piping Society Pipe Band: www.dudelsackband.at/

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

