Volkshilfe: Mietpreisbremse jetzt - oder mehr Obdachlosigkeit

Das Einkommen von 450.000 Menschen reicht jetzt bereits nicht für ihr Grundrecht auf Wohnen

Daher ist die Bundesregierung gefordert, schnellstmöglich eine Lösung für die geplante Mietpreiserhöhung von 8.6% vor 1. April vorzulegen. Die Erhöhung betrifft rund 375.000 Richtwert-Mietwohnungen. Nachdem im Juli auch die nächste Erhöhung der Kategoriemieten anfällt, sollte es eine Mietpreisbremse für alle Mietwohnungen geben Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich 1/2

Wohnen ist ein Menschenrecht und keine Handelsware. Jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf. Es ist verwerflich und spaltet unsere Gesellschaft, wenn jene die ausreichend Kapital gehortet haben, auf Kosten anderer, die gerade mit einer Kostenlawine konfrontiert sind, versuchen Gewinne zu machen. Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien 2/2

Schon im Herbst vergangenen Jahres ergab eine repräsentative Sozialbarometer-Umfrage der Volkshilfe, dass die finanzielle Situation für 35%, also mehr als ein Drittel der Bevölkerung, bereits angespannt ist. Durch die weiterhin hohe Inflation hat sich die Situation dramatisch verschärft.

Rasche Mietpreisbremse gefordert

„ Daher ist die Bundesregierung gefordert, schnellstmöglich eine Lösung für die geplante Mietpreiserhöhung von 8.6% vor 1. April vorzulegen. Die Erhöhung betrifft rund 375.000 Richtwert-Mietwohnungen. Nachdem im Juli auch die nächste Erhöhung der Kategoriemieten anfällt, sollte es eine Mietpreisbremse für alle Mietwohnungen geben “, fordert der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger.

Spekulationsverbot auf Wohnraum

Die Volkshilfe Wien hat jahrzehntelange Erfahrung in der Delogierungsprävention und Wohnungssicherung. „ Wohnen ist ein Menschenrecht und keine Handelsware. Jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf. Es ist verwerflich und spaltet unsere Gesellschaft, wenn jene die ausreichend Kapital gehortet haben, auf Kosten anderer, die gerade mit einer Kostenlawine konfrontiert sind, versuchen Gewinne zu machen. Dieser Entwicklung und der damit verbundenen Wohnungs- und Energienot gilt es einen Riegel vorzuschieben!“ mahnt die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wehsely auch ein Spekulationsverbot auf Wohnraum ein.

Verstärkte Obdachlosigkeit droht

„In all unseren Einrichtungen in ganz Österreich stehen wir vor immer größeren Herausforderungen, da sich die Menschen mittlerweile nicht nur Lebensmittel, Hygieneartikel, Energiekosten und vieles mehr nicht mehr leisten können, sondern – ganz dramatisch – auch die Mietkosten nicht. Sollten diese wie geplant weiter steigen, müssen wir uns alle darauf einstellen, dass auch die Obdachlosigkeit steigt. Es muss daher zu einer Einigung der Regierungsparteien bis Mitte März kommen, die Zeit drängt.“, so Fenninger abschließend.

