AVISO - 17 Uhr Kollektivvertragsverhandlungen in der Erwachsenenbildung

Unterrichtende rufen auf zur Unterstützungskundgebung vor dem Sitz der Gewerkschaft GPA - DJP:

Wien (OTS) - Die DIE - Deutschlehrende in der Erwachsenenbildung, ein selbstorganisierter Zusammenschluss von Unterrichtenden in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache-Kursen, ruft für Donnerstag, 09.03.2023, 17 Uhr, auf zu einer Unterstützungskundgebung zu den aktuellen KV Verhandlungen, gegen Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen, diesmal vor der Zentrale der Gewerkschaft GPA - DJP, die die Beschäftigten in der Erwachsenenbisldung in den laufenden KV-Verhandlungen vertritt.



Die Gewerkschaft privater Angestellter verhandelt unsere Kollektivverträge mit. Wir wollen uns so dicht hinter unsere VertreterInnen stellen, dass sie nicht umfallen können."

Eine zentrale Forderung:

500 Euro Gehaltsplus brutto pro Monat für alle im BABE-KV

Unterstützungskundgebung Kollektivvertragsverhandlungen in der Erwachsenenbildung

Datum: 09.03.2023, 17:00 - 18:00 Uhr

Ort: GPA-DJP

Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Sibylle Pahola - sabaka_71000 @ yahoo.com - Tel.: 06504127353