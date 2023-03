Grüne Hernals/Prauhart: Stadt Wien muss Sanierungskosten für Hernalser Schulen übernehmen

Bezirk ist bereits überschuldet – Sanierung darf nicht auf Kosten von Baumpflanzungen und einer nachhaltigen Mobilitätswende gehen

Wien (OTS) - „Die Stadt Wien muss die Sanierungskosten für die Hernalser Pflichtschulen zur Gänze übernehmen“, fordert Karin Prauhart, Bezirksvorsteher Stellvertreterin (Grüne). "Hernals hat ein Budget von rund 5,5 Millionen Euro jährlich, der Bezirk ist bereits verschuldet und kann die hohen Baukosten für seine Schulsanierungen nicht mehr mittragen. Wir machen uns sonst über Jahre hinaus handlungsunfähig."

Allein die Kosten für die Renovierung der Volksschule Kindermanngasse stiegen von 12 auf fast 19 Millionen Euro an. Auch wenn der Bezirk nur 20 Prozent der Kosten tragen muss, errechnet sich daraus eine Belastung von rund 4 Millionen Euro – also fast das gesamte Bezirksbudget.

„Wir müssen eine Vielzahl von Projekten zur Klimaanpassung jetzt auf Schiene bringen. Die Klimakatastrophe rast auf uns zu, es braucht Beschattungsmaßnahmen, Baumpflanzungen, Entsiegelungsprojekte und den Ausbau von sicheren Radwegen. Auch der Bezirk Hernals muss einen Beitrag leisten, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Aktiver Klimaschutz kostet Geld, das wir im Bezirk dann nicht haben“, befürchtet Prauhart. Außerdem sei ein Anstieg der Kosten in Höhe von 50 Prozent drei Monate vor Baubeginn kaum nachvollziehbar, auch wenn man die Inflation berücksichtigt.

In der Wiener Stadtverfassung ist zwar verankert, dass die Wiener Bezirke ihre Schulen in Schuss halten müssen, allerdings sind damit kleine Renovierungen gemeint. "Kein Bezirk kann Sanierungen, die fast so teuer sind wie ein Neubau mit nur 5,5 Millionen Euro Gesamtbudget jährlich finanzieren, ohne nicht alle anderen Projekte zurückzustellen. Andere Bezirke sind bereits handlungsunfähig. Wir fordern daher die Stadt Wien auf, 100 Prozent der Kosten zu übernehmen, damit die Volksschule Kindermanngasse endlich saniert werden kann“, so Prauhart abschließend.

