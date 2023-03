Huawei und ÖJAB: Bewerbungsstart für Wohnplatz-Stipendium

Bereits zum zwölften Mal vergeben Huawei und ÖJAB gemeinsam drei Wohnheimplätze an junge Studierende. Bewerbungen dafür sind ab 13. März möglich.

Ausgehend von unseren 23 Studierenden- und Jugendwohnheimen begleiten und fördern wir in der ÖJAB junge Menschen und verfolgen das Ziel, dass Menschen zueinander finden, Chancen erhalten und voneinander lernen. Mit Huawei haben wir auf diesem Weg einen verlässlichen Partner gefunden und freuen uns, dass das gemeinsame Stipendium bereits in die zwölfte Runde geht ÖJAB-Geschäftsführerin Dr. Monika Schüssler 1/2

Wir bei Huawei sind der Meinung, dass wir mit der Förderung junger Menschen bereits jetzt einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten können. Uns freut besonders die langjährige Kooperation mit der ÖJAB und dass wir so gemeinsam junge Studierende auf ihrem Ausbildungsweg unterstützen können Harvey Zhang, CEO von Huawei Austria 2/2

Wien (OTS) - Huawei setzt sich seit vielen Jahren sowohl international als auch in Österreich für die Förderung von Nachwuchstalenten ein. Das gemeinsame Wohnplatz-Stipendium von Huawei und der ÖJAB (Österreichische Jungarbeiterbewegung) feiert in diesem Jahr bereits das zwölfte Jubiläum. Auch heuer haben wieder drei Studierende die Chance, im Studienjahr 2023/2024 einen kostenlosen Wohnheimplatz für ihren bevorstehenden Studienweg zu erhalten. Die Bewerbungsfrist startet am 13. März 2023 und läuft bis zum 16. April 2023.

Erfolgreiche Kooperation

Bereits seit 2012 arbeitet Huawei im Rahmen seiner langfristigen Bildungsinitiative Huawei University Austria mit der ÖJAB beim Wohnplatz-Stipendium zusammen. Damit werden junge Studierende, die, um ihr Studium absolvieren zu können, ihre Heimatregion verlassen müssen, finanziell unterstützt. Jedes Jahr wird drei Studierenden ein kostenloser Fixplatz in einem der 23 ÖJAB-Häuser in Wien, Graz, Salzburg, Eisenstadt, Krems a. d. Donau, Mödling und Bad Gleichenberg zur Verfügung gestellt.

Zurzeit sehen sich Studierende besonderen Herausforderungen gegenüber: Der Mental-Health-Barometer 2022, den die Studierenden-App „Studo“ und die Online-Beratungsstelle „Instahelp“ erstellt haben, bestätigt, dass es mehr als der Hälfte (52%) der in Österreich und Deutschland befragten Studierenden mental nicht gut geht. Die gesellschaftlichen Krisen wie die Teuerung und auch das Studium selbst werden als größte Herausforderungen genannt. Mit dem Wohnplatz-Stipendium helfen Huawei und die ÖJAB Studierenden in dieser herausfordernden Situation.

Technologie für eine bessere Umwelt

Um das Stipendium können sich Studierende österreichischer Universitäten oder Fachhochschulen jeder Nationalität und jeden Alters bewerben, die nachweislich Unterstützung für das Wohnen am Uni-Standort benötigen. Anhand eines selbst verfassten Essays (max. 2 Seiten) werden Engagement und Kreativität der Bewerber:innen beurteilt. Im Essay soll folgende Fragestellung beantwortet werden: „Wie kann die Nutzung innovativer Technologien (z.B. 5G, AI, Cloud) dir persönlich helfen, deine Umgebung zu verbessern?“ Alle Details und Informationen zur Teilnahme können unter www.huawei-university.com/stipendium nachgelesen werden.

„Ausgehend von unseren 23 Studierenden- und Jugendwohnheimen begleiten und fördern wir in der ÖJAB junge Menschen und verfolgen das Ziel, dass Menschen zueinander finden, Chancen erhalten und voneinander lernen. Mit Huawei haben wir auf diesem Weg einen verlässlichen Partner gefunden und freuen uns, dass das gemeinsame Stipendium bereits in die zwölfte Runde geht“ , betont ÖJAB-Geschäftsführerin Dr. Monika Schüssler.

„Wir bei Huawei sind der Meinung, dass wir mit der Förderung junger Menschen bereits jetzt einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten können. Uns freut besonders die langjährige Kooperation mit der ÖJAB und dass wir so gemeinsam junge Studierende auf ihrem Ausbildungsweg unterstützen können“ , so Harvey Zhang, CEO von Huawei Austria.

Huawei fördert High Potentials von heute für ein besseres Morgen

Das Huawei-Stipendium ist Teil einer Reihe von Bildungsinitiativen, die Huawei Austria unter dem Namen Huawei University in Österreich umsetzt: Auch das Wissenstransfer- und Networking-Programm „Seeds for the Future“ für technisch interessierte Studierende geht dieses Jahr bereits in die achte Runde. Das Programm „Huawei Seeds for the Future Scholarship“ startete bereits zum zweiten Mal. Nachdem 2022 mit einer Summe von 220.000 Euro 56 Studierende der Technischen Universität Wien und Technischen Universität Graz finanziell in ihrem Studium unterstützt wurden, kommt 2023 noch eine neue Universität im Süden dazu: Die Universität Klagenfurt. Doch nicht nur die Anzahl der Partneruniversitäten wurde erhöht, auch die Fördersumme stieg auf 240.000 Euro.

Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria: https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Nikolaus Tuschar

Public Affairs & Communication

+436505468903

nikolaus.tuschar @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterpris