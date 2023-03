SPÖ-Herr: „Umweltbundesamt soll in Wien bleiben!“

Rückzug des Grundstück-Angebotes nutzen, um Umzug nach Klosterneuburg endlich abzublasen

Wien (OTS/SK) - „Der schon vor Jahren groß angekündigte Umzug des Umweltbundesamtes von Wien nach Klosterneuburg war schon immer eine Schnapsidee auf dem Rücken der Angestellten und der Umwelt“, so Julia Herr, Umweltsprecherin der SPÖ. „Wie viel Zeit und Geld wurde schon damit verschwendet, einen Wahlkampfgag der ÖVP aus dem Niederösterreichwahlkampf 2017 so lange weiterzuverfolgen?“, fragt die Abgeordnete und fordert Umweltministerin Gewessler auf, den Rückzug des Grundstück-Angebotes durch die Stadtgemeinde Klosterneuburg zu nutzen, um sich endlich auf einen Standort in Wien zu fokussieren. ****

„Es ist völlig unverständlich, warum so lange an der Idee einer Umsiedlung nach Klosterneuburg festgehalten wurde. Die Fakten liegen seit Beginn am Tisch: Die Belegschaft war einstimmig dagegen, mehr Pendelverkehr ist schlecht für die Umwelt und die versprochene Stärkung des ländlichen Raums gibt es auch nicht“, kritisiert Herr. Die SPÖ versuchte bereits mehrmals per Antrag diese endlose Geschichte zu einem Ende zu bringen, die Standortsuche in Wien rasch zu klären und so Zeit und Energie wieder auf wichtigere Dinge zu lenken. „Mitarbeiter*innen des Umweltbundesamtes werden seit Jahren im Ungewissen gehalten, wo ihr künftiger Arbeitsplatz sein wird. Das ist unverantwortlich. Nach Fertigstellung des modernen Raumfunktionskonzeptes muss endlich ein Standort in Wien ausgewählt werden!“, fordert Herr abschließend. (Schluss) sr/ls

