Weninger/Zwander: SPÖ begrüßt Schwenk der ÖVP in Richtung Inhalte

Es braucht in Niederösterreich spürbare und echte Verbesserungen für die Menschen

St. Pölten (OTS) - "Wir begrüßen und unterstützen es, dass die ÖVP nun Befindlichkeiten jeder Art hintanstellen und sich ganz auf Inhalte konzentrieren will. Gerade in Zeiten von Teuerung und drohender sozialer Krise kann es nicht um das Wohlbefinden von Parteien gehen, sondern wir müssen an spürbaren und echten Verbesserungen für die Menschen in Niederösterreich arbeiten", so der designierte SPÖ-Klubchef Hannes Weninger und SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

