Wiener Städtische bietet „herausragendes“ Service

Bei der jährlichen Verleihung des österreichischen Fondspreises wurde die Wiener Städtische Versicherung für ihr exzellentes Service mit der Bewertung „herausragend“ prämiert.

Wien (OTS) - Die Wiener Städtische erweitert und optimiert ihr Service- und Produkt-Angebot laufend. Sowohl bei der Produkt- als auch bei der Betreuungsqualität ist es ein erklärtes Ziel, die Innovationsführerschaft noch weiter auszubauen.

„Die Zufriedenheit unserer Partner sowie Kundinnen und Kunden hat für uns höchste Priorität“, so Wiener-Städtische-Partnervertriebschef Gerhard Heine, der den Preis erfreut entgegennahm. „Exzellentes Service und das Setzen immer neuer Maßstäbe – das ist der Anspruch der Wiener Städtischen an sich und an das Engagement für ihre Kundinnen und Kunden.“ Und das macht sich bezahlt: Bereits zum siebenten Mal in Folge erhielt das Unternehmen aufgrund seiner konstant überzeugenden Serviceleistungen den FONDS professionell Service-Award „herausragend“.

Service hat viele Aspekte

Neben der österreichweiten, persönlichen Vor-Ort-Betreuung durch kompetente Partnerbetreuer setzt die Wiener Städtische ihre Digitalisierungsoffensive zügig fort. Mit dem neuen Fondsreport auf wienerstaedtische.at können Fonds ganz einfach ausgewählt werden. Alle relevanten Informationen sind direkt in die Website eingebettet, kundengerecht aufbereitet und erscheinen in einem modernen und zeitgemäßen Design.

Die „losleben-App“ der Wiener Städtischen ist die bestbewertete Versicherungs-App Österreichs. Sie wird laufend erweitert und bietet zusätzlich zur Einreichung von Arzt- und Medikamentenrechnungen die Möglichkeit, Haushalts-, Eigenheim- und Kfz-Schäden digital abzuwickeln.

Das neue Kundenportal „Meine WIENER STÄDTISCHE“ bietet Kunden eine Vertrags- und Schadensübersicht auf einen Klick sowie die Möglichkeit, digitale Polizzen zugestellt zu bekommen und Schadensmeldungen einfach durchzuführen.

Umfassende Aus- und Weiterbildungsangebote

Die erfolgreiche Aus- und Weiterbildungsinitiative „Partnercollege“ vermittelt qualifiziertes Wissen auf höchstem Niveau, wurde coronabedingt in den letzten Jahren digital angeboten und weist mit mittlerweile über 1.000 Anmeldungen pro Jahr eine beeindruckende Teilnehmerbilanz auf. Das „Partnercollege“ steht im Jahr 2023 digital und auch wieder in Präsenz – für IDD anrechenbar und kostenlos – als Schulungsangebot zur Verfügung.

