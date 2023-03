60.500 Jobs, 4,33 Mrd. Euro erwirtschaftet: „Sind stolz, auf unsere Wiener Unternehmerinnen“

Kriz-Zwittkovits, Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ Wien: „Es kann sich heutzutage einfach kein Wirtschaftsbereich mehr erlauben, auf weibliche Expertise zu verzichten.“

Wien (OTS) - Frauen etablieren sich in der Wiener Wirtschaft zunehmend als wichtige Playerinnen. „Frau in der Wirtschaft Wien“, ein Netzwerk der Wirtschaftskammer Wien, unterstützt sie dabei. Margarete Kriz-Zwittkovits, Vorsitzende der „Frau in der Wirtschaft Wien“: „Frauen sind heute selbstverständlicher Teil der Wiener Unternehmenswelt. Frauen führen Betriebe in jeder Größe und in fast jeder Branche, 43 Prozent aller Einzelunternehmen werden von Frauen geführt, rund 45 Prozent aller Unternehmensgründungen sind weiblich. Kein Wirtschaftsbereich kann sich heute noch erlauben auf weibliche Expertise zu verzichten. Wir sind stolz, auf unsere Wiener Unternehmerinnen.“

Wiens Unternehmerinnen sorgen für BRP-Beitrag von 4,33 Mrd. Euro

Wiens Unternehmerinnen erwirtschaften einen Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt (BRP) von 4,33 Mrd. Euro und sorgen gesamtwirtschaftlich für rund 60.500 Jobs in Wien. Die Branchen, die am meisten von den Tätigkeiten der Wiener Unternehmerinnen profitieren sind Einzelhandel, persönliche Dienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Beherbergung und Gastronomie sowie freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen.

„Wollen Frauen Mut machen“

„Als Unternehmerin hat man größte Chancen, Gleichstellung zu erreichen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen”, schließt Kriz-Zwittkovits: „Was es braucht, ist Mut, den wollen wir Frauen machen.“

Über Frau in der Wirtschaft Wien

Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Wirtschaftskammer Wien ist ein starkes Netzwerk für selbstständige Frauen – von der Kleinstunternehmerin bis zur Topmanagerin. FiW vertritt die Interessen von über 51.000 Wiener Unternehmerinnen und unterstützt mit umfassendem Service unternehmerischen Erfolg. Mehr Infos unter www.frauinderwirtschaft.wien und https://www.facebook.com/frauinderwirtschaftwien

