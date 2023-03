VP-Keri ad Weltfrauentag: Gleiche Rechte – Gleiche Chancen

Statt falsch verstandenem Aktionismus braucht es echte Chancengleichheit

Wien (OTS) - „Mit der heutigen Umbenennung der U-Bahn-Station „Herrengasse“ in „Frauengasse“, erweisen die Wiener Linien der Frauenpolitik gerade am Weltfrauentag einen Bärendienst. Denn benannt ist die Wiener Herrengasse nach dem 1513 errichteten Landhaus der niederösterreichischen Stände, den sogenannten Herren. Ein wenig Wissen um die Geschichte Wiens wäre hier von Vorteil gewesen“, so die Landesobfrau der Wienerinnen und Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri.

Frauenpolitik darf nicht nur Symbolpolitik sein

In den letzten Jahren hat sich einiges getan in der Frauenpolitik. Bis zur echten Gleichberechtigung mit tatsächlicher Chancengleichheit ist es aber noch ein weiter Weg. „So gilt es das großen Thema Familie endlich zu einem Elternthema zu machen. Sicherheit als auch wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen sind auch weiterhin in den Fokus zu stellen. Gleichberechtigung muss das ganze Jahr passieren. Und im nächsten Jahr könnte man ja die Station „Volkstheater“ in „Grete-Rehor-Park“ umbenennen. Nur als kleine Anregung“, so Keri abschließend.

