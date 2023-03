LH Mikl-Leitner: Interesse des Landes muss über persönlichen Befindlichkeiten stehen

St. Pölten (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu den Parteiengesprächen in Niederösterreich: „Nach den Auseinandersetzungen im Wahlkampf war es mir wichtig, dass wir schnell damit beginnen, die aufgebrochenen Gräben wieder zu schließen. Deshalb haben wir schon in der Woche nach der Wahl damit begonnen mit allen Gespräche zu führen. Bei allen Streitereien und Untergriffen, die wir erleben mussten, müssen wir trotzdem auch wieder einen Weg zueinander finden. Das Interesse des Landes muss über den persönlichen Befindlichkeiten stehen. Das ist für mich die einfache Formel. Und ich kann unseren Landsleuten eines versichern, weil im Wahlkampf ein anderer Eindruck entstehen konnte: Ja, wir können alle ganz normal miteinander reden.“

„Jetzt geht es einzig und allein darum, welchen Weg wir in der Landesregierung für Niederösterreich für die nächsten Jahre einschlagen. Dafür ist es zu allererst wichtig, dass man einmal die Entscheidung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher anhand der Fakten richtig einordnet. Fakt ist: Es gab Verluste für die ÖVP und ein Minus für die SPÖ - und ein deutliches Plus bei der FPÖ. Und mit dem Vertrauen von rund 40 Prozent aller Wählerinnen und Wähler haben wir mit Abstand die größte Zustimmung im ganzen Land. Damit ist natürlich eine besondere Verantwortung verbunden. Wir haben das übergeordnete Ziel weiter mit allen Regierungsparteien ein Arbeitsübereinkommen für Niederösterreich schließen zu können. Fest steht aber auch, dass es nur dann ein Arbeitsübereinkommen geben kann, wenn es mit den Vorstellungen vereinbar ist, denen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die größte Zustimmung erteilt haben. Diese Entscheidungen werden in den nächsten Tagen bis zum konstituierenden Landtag gefällt und ich bin zuversichtlich, dass es die richtigen Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft für Niederösterreich werden“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

