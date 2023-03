ORF-III-Wochenhighlights: „Turandot“ aus Verona, Dokupremieren „Von der Pack auf die Stubalpe“, „Die illegalen Nazis in Österreich“

Von 13. bis 19. März 2023

Wien (OTS) - Arterienverkalkung in „MERYN am Montag“, Altern in „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

„MERYN am Montag“ thematisiert am 13. März die Ursache und Behandlung von Arterienverkalkung (18.45 Uhr). Bei der sogenannten Arteriosklerose verengen sich die Blutgefäße durch Ablagerungen. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Christoph Binder, Professor für Atherosklerose-Forschung an der MedUni Wien, beantworten Publikumsfragen über Früherkennung und vorbeugende Hilfsmittel. Am Mittwoch, dem 15. März, widmet sich eine neue Folge von „MERYNS sprechzimmer“ der Frage „Gesundheit oder Lebenserwartung – was zählt?“ (22.30 Uhr). Warum es Unterschiede bei der Lebenserwartung gibt und wie man im fortgeschrittenen Alter fit bleibt, diskutiert Siegfried Meryn mit Karin Stengg, Fachärztin für Unfallchirurgie und Expertin für gesundes Altern, Maria Hofmarcher-Holzhacker, Expertin für Gesundheitssysteme und Ökonomin, sowie Soziologe und Altersforscher Franz Kolland. Abschließend beschäftigt sich „treffpunkt medizin“ damit „Wie wir altern – die 3 Schritte“ (23.20 Uhr).

„ORF III Kulturdienstag“ mit „Erbe Österreich“ und „Was schätzen Sie?“

Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 14. März, setzt ORF III den Alpenschwerpunkt mit dem zweiten Teil der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Die Erschließung der heimischen Alpen“ (20.15 Uhr) fort. Originelle Anekdoten, erzählt von Nachfahren von Lokführern, Hoteliers, Schienenputzerinnen und der ersten Stationsvorsteherin der Monarchie geben einen Einblick in die Entwicklung des Tourismus im 19. Jahrhundert. Den „Erbe Österreich“-Abend beschließt der Zweiteiler „Habsburg und die Alpen“ (21.05 Uhr). In „Was schätzen Sie ..?“ (22.45 Uhr) lädt Karl Hohenlohe anschließend Expertinnen und Experten zur Bewertung von Kunstgegenständen. In dieser Ausgabe werden u. a. ein Biedermeier-Sessel, der Vorläufer eines Walkmans und ein von Maria Theresia unterzeichneter Adelsbrief begutachtet.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Im Hauptabendprogramm am Mittwoch, dem 15. März, begibt sich „Heimat Österreich“ auf eine Reise „Von der Pack auf die Stubalpe“ (20.15 Uhr). Die Neuproduktion beleuchtet, wie die heutige landwirtschaftliche Szene sich geistig noch der Eltern- und Großelterngeneration verbunden fühlt. Anschließend sind zwei „Landleben“-Premieren zu sehen: Der Film „Im Kainachtal“ (21.05 Uhr) zeigt anhand eines Bauernhauses von 1680, wie das traditionelle bergbäuerliche Leben einst funktioniert hat, „Am Bodensee“ (21.55 Uhr) widmet sich ORF III der malerischen Alpenszenerie und den Menschen, die seit Generationen in dieser Region verwurzelt sind. Eine neue „Land der Berge“-Ausgabe am Donnerstag, dem 16. März, präsentiert „Juwel der Berge: Tannheimertal“ (20.15 Uhr) und zeigt Seen, Bäche und Berghänge der Tiroler und Allgäuer Alpen.

„Donnerstag Nacht“ mit „Kabarett im Turm“ und „Soundcheck Österreich“

In der „Donnerstag Nacht“ am 16. März sorgen Leo Lukas & Lore Li Lukas in einer neuen „Kabarett im Turm“-Folge mit dem Programm „Grade nochmal Glück gehabt“ (21.55 Uhr) für einen vergnüglichen Abend. Nach Andreas Vitáseks „39,2 Grad – ein Fiebermonolog“ (22.50 Uhr) folgt eine weitere „Kabarett im Turm“-Ausgabe: Den Gewinner des Österreichischen Kabarettpreis Christof Spörk verschlägt es in seinem Programm nach „Kuba“ (23.55 Uhr). Abschließend bietet ORF III den beiden Wiener Rappern „Kreiml & Samurai“ (0.50 Uhr) eine Bühne in „Soundcheck Österreich“.

„zeit.geschichte“-Abend über NSDAP und Hitlers Helfer

Im Rahmen eines vierteiligen „zeit.geschichte“-Abends am Samstag, dem 18. März, steht die Neuproduktion „Die illegalen Nazis in Österreich – Als die NSDAP verboten war“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Nachdem die Mutterpartei in den 1930er Jahren in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewann, drängten die Nationalsozialisten auch in Österreich an die Macht. Das austrofaschistische Regime unter Engelbert Dollfuß reagierte darauf mit einem Parteiverbot. Die Dokumentation zeichnet den Weg der NSDAP von der rechtswidrigen Vereinigung hin zur führenden Macht nach. Der „zeit.geschichte“-Abend wird mit dem Zweiteiler „Hitlers österreichische Helfer – Die Gauleiter“ (21.05 Uhr) fortgesetzt. Abschließend ist die Dokumentation „Hitlers österreichische Helfer – Ernst Kaltenbrunner“ (22.45 Uhr) zu sehen.

„Franco Zeffirelli“-Portrtät und „Turandot“ in „Erlebnis Bühne“

2023 jährt sich der Geburtstag des Opernregisseurs Franco Zeffirelli zum 100. Mal. „Erlebnis Bühne“ würdigt diesen Anlass am Sonntag, dem 19. März, mit zwei ORF-III-Premieren: „Franco Zeffirelli – Regisseur aus Leidenschaft“ (19.20 Uhr) porträtiert den Ausnahmekünstler und zeigt anhand von Interviews mit Weggefährten sowie vielen Opern- und Filmausschnitten, wie dessen eigenes Leben seine Produktionen geprägt hat. Im Hauptabendprogramm ist Zeffirellis Inszenierung des Puccini-Klassikers „Turandot“ aus der Arena di Verona (20.15 Uhr) zu sehen. Mit dabei sind u. a. Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Carlo Bosi und Ferruccio Furlanetto.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

