P19: Diversität im Payment bietet Chancen für Unternehmen

Die P19 Payment-Studie zeigt: Der Frauenanteil im Payment-Bereich steigt, doch es gibt noch viel Ausbaupotenzial

Wien (OTS) - Zum Weltfrauentag zeigt die aktuelle P19 Payment-Studie, dass es noch viel Raum für Verbesserungen gibt, wenn es um die Diversität im Payment geht. Dennoch sollten Unternehmen sich auf die Chancen konzentrieren, die eine gelebte Vielfalt bietet. Die Payment-Plattform P19 aus Wien setzt sich dafür ein, dass mehr Frauen im Payment-Bereich sichtbar werden und ihre Stimme gehört wird. Birgit Kraft-Kinz, Co-Founderin von P19 und CEO von KRAFTKINZ, betont: „ Wir sollten uns auf die Chancen konzentrieren, die eine gelebte Vielfalt bietet – von der Stärkung von Innovationen bis hin zum Gewinnen von Talenten. Wir sind überzeugt, dass eine diverse und inklusive Kultur im Payment nicht nur ethisch richtig, sondern auch ein wichtiger Wettbewerbsvorteil ist .“

Frauenanteil im Payment leicht gestiegen

Laut der Umfrage, die vom Strategie- und Kommunikationsberatungsunternehmen KRAFTKINZ durchgeführt wurde, bejahen 53 % die Frage, ob es genügend Fachkräfte im Payment gibt. Die verbliebenen 47 % der Befragten nehmen dies nicht so wahr und verneinen die Frage. Eine Frauenquote von 40 bis 50 % wird in 27 % der Unternehmen erreicht, knapp danach gaben 26 % der Befragten einen 30 bis 40-prozentigen Frauenanteil an. Eine 0- bis 10-prozentigen Frauenquote wurde von 10 % der Befragten angegeben und knapp 9 % war der Frauenanteil nicht bekannt. So sind Frauen zwar bereits vermehrt in der Payment-Branche vertreten, allerdings gibt es noch hohes Ausbaupotenzial. Förderprogramme zum Ausbau der Diversität in den Unternehmen im Payment gibt es nur zum Teil, dies spiegeln die Antworten der Befragten wider. So geben 50 % der Payment Pioneers einen Bestand von Förderprogrammen an, die anderen 50 % verneinen dies.

Mehr Know-how und Talent durch höhere Diversität

Rund 97 % der P19 Studienteilnehmer:innen sieht eine große Chance in einer gelebten Diversität. Das Gewinnen von Talenten wird dabei als größte Chance wahrgenommen; dies zeigt sich in der knapp 76-prozentigen Zustimmung dieser Antwortmöglichkeit. Die Stärkung von Innovationen und ein breiter gestreutes Know-how wird ebenfalls mit jeweils rund 67 % als großer Vorteil einer diversen Unternehmenskultur wahrgenommen. „ Ich bin überzeugt davon, dass Diversität im Payment eine Chance bietet, die Unternehmen nicht ungenutzt lassen sollten. Die Zustimmungsquote von rund 97 % zeigt, dass eine gelebte Diversität nicht nur ein Lippenbekenntnis sein sollte, sondern von den Menschen in der Branche als wichtig und wertvoll erachtet wird. Sie bietet wertvolle Chancen, die besonders im Payment ergriffen werden müssen “, schließt Birgit Kraft-Kinz ab.

Die aktuelle P19 Payment-Studie gibt es hier zum Download.



