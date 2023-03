SPÖ-Holzleitner zum Frauentag: Halbe Halbe in allen Lebensbereichen

Forderung nach positiven Männerbildern und mehr Väterkarenz in männerdominierten Branchen und im öffentlichen Dienst am Beispiel Bundesheer

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Internationalen Frauentags wiederholt SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner die Forderung nach „Halbe Halbe in allen Lebensbereichen“. So soll die Kinderbetreuung ausgebaut und der Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit erleichtert werden. Die SPÖ-Frauenvorsitzende fordert die Einführung der 4-Tage-Woche, eine gerechtere Aufteilung von Karenzzeiten, Einkommens- und Lohntransparenz für gerechte Löhne sowie mehr Steuergerechtigkeit für Frauen. „Es kann nicht sein, dass nachfolgende Generationen noch die gleichen Forderungen wie unsere Pionierinnen stellen müssen“, so Holzleitner. ****

Die SPÖ-Frauen fordern schnellere Fortschritte in der Frauenpolitik. „Frauenministerin Susanne Raab muss endlich aufwachen. Sie kümmert sich nicht um die Anliegen der Frauen in Österreich und lehnt jeden gesellschaftspolitischen Fortschritt ab“, so Holzleitner. Darüber hinaus fordert die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende eine Kampagne für positive Männerbilder und Unterstützung für verstärkte Väterkarenz in männerdominierten Branchen und öffentlichen Dienst, wie zum Beispiel beim Bundesheer. „Die zuständige Ministerin könnte hier an den notwendigen Gleichstellungsschrauben drehen“, so Holzleitner abschließend. (Schluss) rm/lp

