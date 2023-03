KSV-KJÖ will „Krisengewinner enteignen – Unis ausfinanzieren“

Mit dem Slogan "Widerstand bilden!" sagt der kommunistische Spitzenkandidat Lukas Pflanzer Teuerung und Spardiktat für Hochschulen den Kampf an.

Wien (OTS) - Der Kommunistische Studierendenverband startet mit Beginn des neuen Semesters offiziell in den Wahlkampf für die ÖH-Wahlen 2022 (09.–11.05). Im Zentrum der Forderungen stehen die Teuerungswelle und die Ausfinanzierung der Hochschulen. "Während wir Studierende uns das Heizen und Wohnen nicht mehr leisten können, machen Energiekonzerne und Immobilienspekulanten Rekordgewinne - holen wir uns zurück was uns gehört", fordert der 21-jährige Chemieestudent. Mit der Enteignung der Übergewinne der Energie- und Teuerungskrise sollen die Hochschulen ausfinanziert werden.



Das Aussetzen der Studiengebühren soll als Sofortmaßnahme Studierende unmittelbar entlasten. Im Fokus des Wahlprogramms steht auch die Forderung einer echten Orientierungsphase sowie die Abschaffung von Aufnahmeprüfungen und weiteren Zugangshürden. "Zweidrittel der Studierenden müssen arbeiten, um über die Runden zu kommen, dazwischen lernen wir für Knock-Out Prüfungen und teure Aufnahmetests", meint Pflanzer zum Thema.



Kritisch sieht der KSV-KJÖ in der Bekämpfung dieser Missstände derzeit vor allem die Rolle der ÖH, allen voran der "linken" Exekutive. "Die ÖH-Exekutive befindet sich seit Jahren im Dornröschenschlaf und denkt es reiche Verschlechterungen mit Suderei über politische Entscheidungsträger:innen zu trotzen. Wir wollen aktiv Widerstand bilden und als Studierende gemeinsam mit den Lehrenden Druck von unten aufbauen", fasst Pflanzer die Lage zusammen.

