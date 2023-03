„Eco“ über vergessene Mieter: Warum die Mietpreisbremse vielen nicht hilft

Vergessene Mieter: Warum die Mietpreisbremse vielen nicht hilft

Im April werden die Mieten für rund 400.000 Österreicherinnen und Österreicher um acht Prozent erhöht werden. Das betrifft vor allem Mieter in älteren Zinshäusern. Laut Statistik Austria kann sich schon jetzt jeder Dritte das Wohnen nicht mehr leisten. Die hitzig diskutierte Mietpreisbremse soll die geplante Erhöhung zumindest teilweise abfedern. Aber für wen gilt sie und was ist mit der großen Mehrheit, die von dieser Regelung nicht betroffen ist? Bericht:

Gefährdetes Tierwohl: Was sind Gütesiegel für Fleisch eigentlich wert?

Wenn man der Werbung für Fleischprodukte glaubt, gibt es in Österreich nur glückliche Kühe, Schweine und Hühner. Die Realität ist anders. Immer wieder fliegen Tierhaltungsskandale auf – zuletzt bei einem steirischen Geflügelbetrieb. Gütesiegel wie das AMA- oder Tierwohl-Gütesiegel sollten dies verhindern. Sie sorgen allerdings eher für Verwirrung. Wie viel Platz die Tiere tatsächlich in den Ställen haben, ob sie Auslauf bekommen und wie sie gefüttert werden, ist beim Einkauf schwer erkennbar. Dabei wäre es so einfach, wenn es Transparenz auf den ersten Blick gäbe. Bericht: Bettina Fink, Johannes Schwitzer-Fürnsinn

Milliardenmacher Mafia: Die organisierte Kriminalität unterwandert Italien

Die italienische Polizei hat vergangenen Freitag die Schatzmeisterin von Siziliens Cosa Nostra verhaftet. Im Jänner wurde bereits ihr Bruder Matteo Messina Denaro geschnappt. 30 Jahre lang wurde der letzte alte Pate gesucht. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist damit noch lange nicht gewonnen. Die Mafia setzt allein in Italien geschätzte 40 Milliarden Euro im Jahr um, das sind zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Von Schutzgelderpressung, Drogenhandel, Unterwanderung öffentlicher Aufträge bis in die Finanzmärkte reicht das Register ihrer dunklen Geschäfte. Ist der Kampf gegen die Mafia überhaupt zu gewinnen? Bericht: Cornelia Vospernik

