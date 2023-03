Anadi Bank: 2022 bestes Ergebnis seit Bestehen, 2023 Verdopplung der Erträge erwartet

Klagenfurt (OTS) -

Rekordergebnis im Jahr 2022 mit EUR 11 Mio. Gewinn

Strategie 3.0 für weitere digitale Expansion vor dem Start

Erfolgslauf geht 2023 weiter: nachhaltige Verdopplung des Zinsergebnisses erwartet, dank konsequenter Ausrichtung von Bilanz und Geschäft

CEO Christian Kubitschek: „ Wir haben seit 2020 einen eindrucksvollen Turnaround hingelegt. Die Ertragskraft jedes Geschäftsfeldes wird sich 2023 nochmals massiv und nachhaltig erhöhen – beste Voraussetzungen für den Start der Strategie 3.0 .“

Die Anadi Bank kann auf das beste Ergebnis ihrer Geschichte zurückblicken: 2022 betrug der Gewinn nach Steuern EUR 10,7 Mio., der höchste Wert seit Bestehen des Instituts. Im Vergleich zu den Jahren zuvor (2019: EUR -21,4 Mio., 2020: EUR 0,5 Mio.; 2021: EUR 1,2 Mio.) verdeutlicht dieses Rekordergebnis nachdrücklich, dass die im Jahr 2020 eingeschlagene strategische Ausrichtung große Früchte trägt. Die hohe Ertragskraft und Qualität der Anadi Bank wird auch durch zwei weitere Fakten verdeutlicht: Das Rekordergebnis 2022 wurde durch gegenüber den Vorjahren nochmals erhöhte Investitionen in das digitale Geschäft beeinflusst. Diese strategischen Investitionen resultierten u.a. in einem weiteren Personalaufbau im digitalen Geschäft, das sich ausgezeichnet entwickelt, aber aufgrund des eingeschlagenen Wachstumspfads noch negative Ergebnisbeiträge verzeichnet. Zudem wurde das Rekordergebnis 2022 trotz hochverzinslicher besicherter Anleihen aus alten Refinanzierungsgeschäften erreicht, welche das Ergebnis mit EUR 9,5 Mio. belasteten. Der kontinuierliche Abbau dieser Instrumente geht weiter, bis 2025 wird der Großteil dieses Portfolios abgeschlossen sein.

Konsequente Vorbereitung auf die Zinswende

Maßgeblich für den Erfolg war die konsequente Umsetzung der Strategie 1.0 und der Strategie 2.0 in den letzten Jahren: Die Bank setzte auf digitale Produkt- und Prozessinnovationen und die Optimierung des Geschäftsmodells. Dazu steigerte die Bank in beiden Strategiephasen operative Performance, End-to-End-Prozesse und strategische Kapitaleffizienz, während sie große Kosten- und Risikokostendisziplin walten ließ. Auch die stringente Ausrichtung der Bilanz und die konsequente Steuerung der Geschäftsfelder auf die inzwischen eingetretene Zinswende hin sind zentrale Erfolgsfaktoren der nachhaltigen Gewinnsteigerung. CEO Christian Kubitschek zeigt sich mit dem Geschäftsverlauf höchst zufrieden: „ Wir erbringen dieses Rekordergebnis trotz des herausfordernden Krisenumfelds und trotz der umfangreichen Investitionen für unsere digitale Geschäftsstrategie. Dank mehrerer Erfolgsfaktoren haben wir ein nachhaltig gestiegenes Gewinn- und Kapitalniveau erreicht: Unsere Investitionen in das digitale Geschäft und in unser Filialnetz haben sich als höchst ertragreich erwiesen. Wir haben unsere digitale DNA mit einer strikten Risiko- und Kostenkontrolle sowie einer aus unserer Banking-DNA resultierenden hohen Prozess- und Servicequalität verbunden. Und wir punkten mit vorausschauender Geschäfts- und Bilanzsteuerung, was sich auch 2023 mit einer nachhaltigen Verdopplung unserer Zinserträge über alle Geschäftsbereiche hinweg auszahlen wird. Daher haben wir auch für 2023 ein weiteres Rekordergebnis budgetiert. Insgesamt ist dies die bestmögliche Ausgangslage für den Start unserer Strategie 3.0, welche die digitale Expansion ins Zentrum stellt. “

2022 mit bestem Ergebnis seit Bestehen, bei starker Kapitalquote

Der Gewinn nach Steuern von EUR 10,7 Mio. stellt das beste Ergebnis seit Bestehen der Anadi Bank dar und schließt die Strategie 2.0 der Anadi Bank höchst erfolgreich ab. Zudem konnte die Anadi Bank ihr Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) im vergangenen Geschäftsjahr um mehr als 200 % auf EUR 7,6 Mio. steigern (2021: EUR 2,3 Mio.). Damit erreicht auch diese Finanzzahl einen Rekordwert. Die Kapitalquote ist seit Mitte 2020, dem Start von Strategie 1.0, stetig von 13,7 % auf inzwischen 16,0 % und damit weit über die regulatorischen Anforderungen hinaus organisch gewachsen. Ab 2020 hatte sich die Bank einem nachhaltigen Turnaround sämtlicher Geschäftsfelder verschrieben und dies mit einer umfangreichen Investitionsoffensive im Filialbereich und digitalen Bereich kombiniert. Aus der starken Gewinn- und Kapitalposition heraus wird nun mit der Strategie 3.0 die nächste Stufe der strategischen Weiterentwicklung eingeleitet.

Nachhaltige Verdopplung der Nettozinserträge erwartet

Der Jahresabschluss 2022 mit seinem Rekordergebnis spiegelt die Zinswende erst zu einem Bruchteil wider. Das Management hatte die Zinswende seit längerem erwartet und die Bank in den letzten Jahren proaktiv darauf ausgerichtet. Deshalb waren zu Beginn der Zinswende weit über 80 % der ausgereichten Kredite variabel verzinst, womit die Anadi Bank in der DACH-Region einen der höchsten Werte aufweist. Im Jahr 2023 und den Folgejahren werden die positiven Auswirkungen auf Zinserträge und Zinsmarge noch wesentlich stärker sichtbar werden. So wird mit weiteren, nachhaltigen Steigerungen des Nettozinsergebnisses und, allein für 2023, mindestens mit einer Verdopplung der Nettozinserträge gerechnet. „ Wir haben unser Portfolio konsequent und vorausschauend auf die Zinswende im Euro-Raum ausgerichtet, sowohl im Ertrags- als auch im Risikomanagement. Das wird uns im Vergleich zu 2022 signifikant steigende Erträge bescheren, dank derer wir am Markt für unsere Kund:innen auch in Zukunft mit Spitzenkonditionen punkten werden. Gleichzeitig erwarten wir nur geringfügig steigende Risikokosten. Denn wir haben in den letzten Jahren einen konservativen Risikoansatz verfolgt, mit dem wir bei unseren Angeboten und der Kundenberatung Zinssteigerungen mit einkalkulierten. Dieser konservative Ansatz erlaubt es uns nun, den Anteil von Fixzinskrediten in unseren Geschäftsfeldern in den kommenden Quartalen schrittweise zu erhöhen. Damit entsprechen wir nach der unglückseligen Negativzinsphase den Kundenwünschen in einem gesunden Zinsumfeld – und zwar aus einer starken Bilanz- und Kapitalposition heraus “, erläutert CEO Christian Kubitschek. Die Anadi Bank bietet im Einlage-, Kredit- und Veranlagungsbereich mitunter die besten Konditionen am Markt. „ Wir agieren fair und loyal und möchten Kund:innen am Erfolg unserer Bank teilhaben lassen “, ergänzt CEO Kubitschek.

Digitalgeschäft: Geschäftsvolumen signifikant gesteigert

Wie schon im Vorjahr nahm das digitale Geschäft auch 2022 weiter rasant Fahrt auf: Top-Performer ist dabei der vollautomatisierte und papierlose digitale Konsumentenkredit, der ein großer Wachstumstreiber des Kreditbuchs der Bank war. Mit einem Wachstum von über 50 % konnte das Neugeschäftsvolumen beim digitalen Konsumentenkredit abermals signifikant erhöht werden, nachdem es bereits in den vergangenen zwei Jahren jeweils verdoppelt werden konnte. Das gesamte digitale Kreditbuch – neben dem digitalen Konsumentenkredit vertreibt die Anadi Bank auch digitale KMU-Kredite – erhöhte sich per 31.12.2022 demnach auf EUR 73 Mio. bzw. um 66 % zum Vorjahr. CEO Kubitschek unterstreicht: „ Wir sind digital extrem gut unterwegs und entwickeln unsere Kompetenz im Digitalgeschäft zum starken Grundpfeiler unseres Geschäftsmodells. “

Strategie 3.0: digitale Expansion und weitere Produktinnovationen

Mit ihrer Strategie 2.0 hatte die Anadi Bank den erfolgreichen Auf- und Ausbau der mittlerweile international skalierbaren Digitalplattform und der digitalen Geschäftsmodelle umgesetzt. Nun steht der Übergang zur Strategie 3.0 an, womit die nächsten Ausbaustufen der digitalen Expansion in Angriff genommen werden. In der ersten Phase der Strategie 3.0 legt die Bank den Fokus auf das weitere Wachstum der digitalen Bankgeschäfte in der DACH-Region. Sie spielt mit der Strategie 3.0 ihre Stärken aus der traditionellen Banking-DNA weiter als Wettbewerbsvorteile in der immer stärker digitalisierten Welt aus: Innovation, digitale Schnelligkeit, kombiniert mit schnellen Entscheidungswegen, hoher Prozesseffizienz und effektiver Risikokontrolle. Dazu kommen konservatives Kapital-, Liquiditäts- und Bilanzmanagement, womit sich die Anadi Bank von „FinTechs-only“ am Markt deutlich abhebt. Auch kann sie ihr digitales Wachstum mit Kapital und Funding selbst unterlegen. Die Digitalbankstrategie sieht hohe Investitionen vor und richtet sich insbesondere auf die digitalen Retail- und KMU-Märkte im DACH-Bereich aus. „ Dank unserer hervorragenden Gewinn- und Kapitallage und vor dem Hintergrund unserer gewachsenen End-to-end-Prozesse können wir die digitalen Expansionspläne zügig umsetzen. Wir haben dabei vielversprechende Geschäftsfelder im Blick, die wir mit unserer skalierbaren Plattform bedienen werden “, sagt CEO Christian Kubitschek. So kann die Anadi Bank über die hauseigene Prozessplattform umfangreiche Dienstleistungen für andere Banken und Nicht-Banken anbieten. Die Varianten gehen dabei von Banking-as-a-Service, Platform-as-a-Service, bis hin zu Software-as-a-Service.

Anadi Bank weitet Tablet-Based-Banking mit „Anadi Connect “aus

Bereits 2021 ließ die Anadi Bank mit dem innovativen Geschäftsmodell MARIE, das digitale Bankdienstleistungen in heimische Trafiken brachte, am Markt aufhorchen. Im abgelaufenen Jahr legte das Institut nochmals nach: Seit Herbst 2022 werden österreichische Finanzdienstleister:innen unter der Marke Anadi Connect mit Tablets ausgestattet und können damit ihren Kund:innen Konto und Kredit direkt bei Beratungsgesprächen anbieten. Über diesen Vertriebskanal erreicht die Anadi Bank neue Zielgruppen und deckt den bestehenden Bedarf nach Konten und Krediten dort ab, wo sich Kund:innen über Finanzprodukte informieren. „ Tablet-basiertes Banking ist einer unserer strategischen Schwerpunkte. Es ist ein perfekt skalierbares Geschäftsmodell mit vielen erfolgversprechenden neuen Vertriebskanälen. Über diese neuen Kanäle können wir Bankdienstleistungen zusammen mit strategischen Vertriebspartnern schnell, unbürokratisch und zielgerichtet zu neuen Kundengruppen bringen. Unsere Kooperation mit den österreichischen Finanzdienstleister:innen legte im vierten Quartal 2022 einen fulminanten Start hin und entwickelt sich zu einer weiteren Erfolgsgeschichte unseres Tablet-basierten Bankings. Wir haben bereits mehr als 200 Finanzdienstleister:innen an Bord und sehen bei Anadi Connect noch enormes Wachstumspotential für die kommenden Jahre “, erklärt CEO Kubitschek.

Ausblick: weiter steigende Gewinne, digitale Expansion

Der Umbau des Geschäftsmodells und die strategische Vorbereitung auf die Zinswende machen sich für die Anadi Bank in hohem Ausmaß bezahlt. Das Institut wird in Zukunft in allen Geschäftsbereichen eine gänzlich andere Gewinn- und Investitionsdynamik haben als im Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre. Die Gewinnsteigerungen wird die Bank für die Erhöhung des Investitionstempos in die digitale Roadmap und für die digitalen Expansionspläne einsetzen. „ Alle unsere Geschäftsfelder weisen eine hervorragende Performance auf. Diese wird sich durch die Zinswende sogar nochmals massiv und nachhaltig steigern. Aus dieser Gewinndynamik heraus werden wir uns mit ganzer Kraft und hoher Kapitalstärke auf das digitale Wachstum konzentrieren. Wir blicken mit mehr Zuversicht denn je in die Zukunft “, sagt CEO Christian Kubitschek abschließend.

