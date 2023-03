Barbara Stöckl im Gespräch mit Konrad Paul Liessmann, Billi Bierling, Arno Geiger und Shoura Hashemi

Philosoph Konrad Paul Liessmann, Bergsteigerin Billi Bierling, Schriftsteller Arno Geiger und die austro-iranische Juristin Shoura Hashemi zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Der Lügner hat immer einen Vorsprung: Er kennt auch die Wahrheit“, sagt Konrad Paul Liessmann. Meinungsblasen, Fake News, Verschwörungstheorien – in seinem neuen Buch „Lauter Lügen“ beschäftigt sich der Philosoph nicht nur mit den Lügen unserer Zeit, sondern auch mit dem Konstrukt der Unwahrheit seit Anbeginn der Menschengeschichte. Ist die Lüge am Ende gar besser als ihr Ruf?

Die Höhenbergsteigerin Billi Bierling lebt seit 18 Jahren in Nepal. Als erste Deutsche bestieg sie über die Südroute den Mount Everest. Seither hält sie in ihrer Arbeit als Chronistin der „Himalayan Database“ alle Besteigungen auf den höchsten Berg der Welt fest. Im Nighttalk „Stöckl“ erzählt sie von ihrem außergewöhnlichen Leben in der nepalesischen Gebirgsregion.

Arno Geiger hat sich jahrelang mit persönlichen Schriftstücken aus dem Altpapier anderer Menschen beschäftigt: „Vieles davon sind intime Lebenszeugnisse, aber ich habe mich durch das Aufgefundene in meinem eigenen Schaffen beschenkt und bereichert gefühlt.“ Die Erkenntnisse hat der Bestsellerautor in seinem autobiografischen Roman „Das glückliche Geheimnis“ verarbeitet.

Die Austro-Iranerin Shoura Hashemi informiert in sozialen Medien über die anhaltende Protestwelle in ihrem Geburtsland Iran. Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt die Juristin auch Einblicke in ihre persönliche Geschichte. Ihre Eltern flüchteten als Regimegegner gemeinsam mit den Töchtern 1987 nach Österreich.

