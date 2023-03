Die Geschichte einer starken Frau: Familienmusical „Pauline – Mut verändert die Welt“ startet Vorverkauf

Uraufführung des Musicals findet am 15. April 2023 im Stadtsaal Vöcklabruck statt. Bis Oktober 2023 folgen Aufführungen in ganz Österreich. Tickets unter www.pauline-musical.org

Wien (OTS) - Am 15. April 2023 feiert ein neues Familienmusical, „Pauline – Mut verändert die Welt“, seine Uraufführung (Autorin und Komponistin: Birgit Minichmayr) und geht danach österreichweit auf Tour. „Pauline – Mut verändert die Welt“ setzt sich mit der bewegenden Lebensgeschichte von Pauline Marie Jaricot (1799-1862) auseinander. Die junge Pauline verließ entgegen vielen Widerständen ihr reiches Familienumfeld, um den Ärmsten der Welt zu helfen. Jaricot wurde zur Gründerin einer weltweiten Bewegung, aus der die Päpstlichen Missionswerke („Missio“) entstanden sind. Sie wurde 2022 selig gesprochen. Neben „Jesus Christ Superstar“ (31.03.–10.04.2023, Raimund Theater, Wien) wird das Kulturjahr 2023 damit um ein zweites Musical bereichert, das sich auf moderne und unterhaltsame Art mit Religion und deren Wirken in der Gesellschaft auseinandersetzt. Raffinierte Bühnentechnik, ergreifende Melodien und mitreißende Choreografien sorgen für ein Musical-Erlebnis für die ganze Familie.



Wien, 8. März 2023 - Zum Weltfrauentag 2023 startet nun der österreichweite Vorverkauf für das Musical, das an eine starke Frau der letzten 200 Jahre erinnert. Die Tournee richtet sich neben Musicalfans, besonders an Familien mit Kindern, Schulen, Frauen- und Jugendorganisationen. Mithilfe der Musicaltour wird die Bildungsarbeit und Armutsbekämpfung von „Missio“ im Globalen Süden unterstützt. (Spendenkonto Missio – Päpstliche Missionswerke IBAN: AT96 6000 0000 0701 5500, BIC: BAWAATWW)



Der Kartenvorverkauf wird über Oeticket abgewickelt. Tickets sind ab 10 Euro und Gruppenvergünstigungen ab 20 Personen unter www.pauline-musical.org erhältlich.



Missio-Nationaldirektor Pater Karl Wallner: „Wir freuen uns sehr, dass mit dem Musical ’Pauline’, die spannende Lebensgeschichte der Missio-Gründerin Pauline Marie Jaricot auf unterhaltsame Weise einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich danke schon jetzt allen an der Produktion beteiligten Menschen – und ganz besonders den Kindern. Durch ihr tolles Engagement werden sie vielen Menschen Freude bringen und zugleich die Ärmsten der Armen unterstützen.“



Ein Musikerlebnis für die ganze Familie



Das Familienmusical „Pauline – Mut verändert die Welt“ von Musical- und Kinderbuchautorin Birgit Minichmayr bringt Jaricots Lebensgeschichte erstmals auf die Musical-Bühnen. Zusätzlich zu den Aufführungen in ganz Österreich sind auch Gastauftritte in Süddeutschland vorgesehen. Nach bereits erfolgten öffentlichen Castings geht die Produktion des Musical-Events gemeinsam mit jungen Talenten von „KISI – God‘s Singing Kids“ (www.kisi.org) ab April 2023 an den Start.



Autorin und Komponistin Birgit Minichmayr: „Unsere Spezialität sind Musicals auf hohem Niveau mit talentierten jungen Darstellern, die von unserer Regisseurin Patricia Nessy gleichsam auf dem Weg ausgebildet werden. Mit fast 50 Akteuren auf der Bühne im Alter von vier bis 26 Jahren ist ein faszinierendes Werk entstanden, das Unterhaltung für die ganze Familie bietet. Das Publikum erwartet ein bunter Abend mit vielen Emotionen, aufwändigen Requisiten und mitreißenden Choreografien. Das Familienmusical ist die authentische Lebensgeschichte einer mutigen jungen Frau, die bis heute die Welt verändert.“



Historischer Hintergrund mit aktueller Relevanz



Basierend auf einer wahren Lebensgeschichte wurde das Wirken der „Weltveränderin“ Pauline Marie Jaricot, die seit 200 Jahren Jung und Alt mit ihrem mutigen Handeln begeistert, musikalisch auf die Bühne gebracht. Als jüngste Tochter einer reichen Seidenfabrikantenfamilie wächst die hübsche Pauline im 19. Jahrhundert in Frankreich, in Lyons feiner Gesellschaft auf. Sie steht als „Promi-Tochter“ im Mittelpunkt rauschender Feste bis zu dem Tage, an dem sie eine Predigt über Eitelkeit des Lebens des Priesters Abbé Würtz hört. Paulines Leben steht schlagartig auf dem Kopf, sie bricht mit allen Regeln der feinen Gesellschaft, verkauft ihren Besitz und verschenkt alles den Ärmsten der Armen. Ihr Mut und Organisationsgeschick wird von vielen Menschen bewundert, jedoch zeigen sich die Schattenseiten des schnellen Erfolgs, als Spötter und Betrüger sie entmutigen wollen. Pauline bleibt standhaft, beweist Stärke und geht als Gründerin der heutigen Päpstlichen Missionswerke („Missio“, Pontificia Opera Missionaria), in die Geschichtsbücher ein. Dank ihres festen Entschlusses, den Ärmsten der Armen zur Seite zu stehen, werden bis zum heutigen Tag Schulen, Krankenhäuser und Kirchen in Afrika, Südamerika und Asien gebaut. Weltweit folgen Menschen Paulines Beispiel und setzen sich für diejenigen ein, deren Stimme überhört wird.



Alle Musicaltermine im Überblick:

(SA) 15.04.2023 Premiere Vöcklabruck (Stadtsaal)

(SA) 29.04.2023 Rotthalmünster in Deutschland (Rottalhalle)

(SO) 30.04.2023 Bad Hall (Stadttheater)

(MO) 01.05.2023 Graz (Messe Congress Graz)

(DO) 18.05.2023 Innsbruck (Congress Messe Innsbruck)

(SA) 20.05.2023 Lauterach (Hofsteigsaal)

(SA) 27.05.2023 Gmunden (Toscana Kongresshaus)

(SA) 17.06.2023 Salzburg (Salzburg Congress)

(SO) 18.06.2023 Steyr (Stadttheater)

(FR) 30.06.2023 Braunau am Inn (VAZ)

(SA) 01.07.2023 Klagenfurt (Konzerthaus)

(FR) 07.07.2023 Wels (Stadttheater)

(SA) 08.07.2023 Eisenstadt (Kultur Kongress Zentrum)

(SO) 13.08.2023 Altmünster (Open Air Sommer)

(SA) 30.09.2023 Wien (Stadthalle)

(SA) 14.10.2023 Grafenegg (Auditorium)



Downloads:

Die digitale Pressemappe, Pressefotos, Trailer, Ton-Beispiele etc. können Sie hier downloaden:

Bühne/Ensemble: https://we.tl/t-DppqXv30Su

Pressefoto Pater Karl Wallner: https://we.tl/t-Gnnxok9Ps7

Website Missio Österreich: https://www.missio.at/pauline-marie-jaricot

KISI – God´s singing kids: https://we.tl/t-N0OEYQMRqb

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YxwLcqApW7M





Über KISI

Gemeinsam mit Kindern die Freude am christlichen Glauben entdecken: mit dieser Intention gründeten die Pastoralassistenten Hannes und Birgit Minichmayr 1993 den heutigen „KISI“-Verein. Von Beginn an erfolgreich bringen sie meist biblische Familienmusicals und froh machende Liederkonzerte auf die Bühne. 2016 macht eine großzügige Spende es möglich, dass KISI sein Zuhause in einen beeindruckenden Vierkanthof in Altmünster am Traunsee verlegt und die Arbeit auf ein ganz neues Niveau hebt. Dort werden die aufwendigen Musicalaufführungen auf die Beine gestellt, begeistert geprobt und auf eine professionelle Ebene gebracht. Junge Menschen aus verschiedenen Nationen übernehmen dabei wichtige Aufgaben und haben somit die Möglichkeit, ihre Talente zu entdecken und einzubringen.



KISI – God´s singing kids

Mühlbach 7

4801 Altmünster am Traunsee

info@kisi.at



Über Missio

Die Päpstlichen Missionswerke („Missio“) wirken seit 1922 in 150 Ländern der Welt. Als eine der zehn größten Spendenorganisationen in Österreich engagiert sich Missio Österreich mit Papst Franziskus an der Spitze für die Stärkung der wachsenden Weltkirche in den ärmsten Ländern der Welt. Wir setzen das Credo des Papstes konkret um. Missio geht gemeinsam mit den kirchlichen Partnern vor Ort an die Ränder dieser Welt: zu den Ärmsten, zu den Hungernden, zu den Notleidenden, zu den Kindern, zu den Kranken. Die Gründerin der Päpstlichen Missionswerke, die selige Pauline Marie Jaricot, hat den Päpstlichen Missionswerken zwei Werkzeuge in die Hand gegeben, um die Welt zu verändern: Gebet und Spende. Seit beinahe 100 Jahren lebt Missio dieses Charisma konkret – durch Hilfsprojekte, Gebetsinitiativen, Kampagnen, missionarische Aktionen und vieles mehr.



