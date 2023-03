Weltfrauentag: Vollzeitbeschäftigung für Frauen im Tourismus ermöglichen

Ausbau der touristischen Kinderbetreuung als Schlüssel zu besserer Vereinbarkeit

Wien (OTS/BMAW) - „Seit jeher ist der Tourismus in Sachen Frauenpower anderen Branchen weit voraus. Das liegt an den vielfältigen beruflichen Einstiegsmöglichkeiten und den flexibel gestaltbaren Arbeitszeiten, die die Tourismusbranche für Frauen in den verschiedenen Lebensphasen bietet. Gerade am Weltfrauentag gilt es, allen Frauen im Tourismus danke zu sagen – mit ihrer tagtäglichen Leistung in den vielen Tourismusbetrieben tragen Sie wesentlich zum Erfolg des österreichischen Tourismus mit bei“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Erwerbstätigkeit und Familienleben unter einen Hut zu bekommen, ist für Frauen eine besondere Herausforderung. Sie sind nach wie vor für den Hauptteil der Care-Arbeit verantwortlich und können deshalb oft nur eine Teilzeitstelle annehmen. Das gilt ebenso im Tourismus, wo circa 60 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten weiblich sind bzw. 54 Prozent aller Beschäftigten generell Frauen sind. Daten der Statistik Austria zeigen auch, dass im Jahr 2021 63,7 Prozent aller Frauen mit Kindern teilzeitbeschäftigt waren, während es bei Frauen ohne Kinder nur 36 Prozent waren.

„Wir brauchen einen Turbo beim Ausbau der Kinderbetreuung mit Öffnungszeiten, die auch der Arbeitsrealität entsprechen. Damit wir nicht nur darauf warten, dass die Länder hier in die Gänge kommen, haben wir mit dem Koalitionspartner die Leuchtturmförderaktion für innovative Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf den Weg gebracht. Wir wissen, dass wir gerade in der Tourismusbranche das größte Potenzial bei Frauen haben und wir können es uns auch ökonomisch nicht leisten, dass so viele Frauen aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten gar keine andere Wahl als die Teilzeitarbeit haben“, so die Tourismussprecherin der Grünen, Barbara Neßler.

Um Frauen auf ihrem Weg in die Berufstätigkeit zu unterstützen und ihnen auch die Wahlmöglichkeit einer Vollzeitbeschäftigung zu bieten, hat das Staatssekretariat im November letzten Jahres einen Fördercall zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ gestartet. Dieser wurde vor kurzem erweitert und bis zum 12. April 2023 verlängert. Der Fördercall für innovative Kinderbetreuungskonzepte soll helfen, Projekte zu initiieren, damit Frauen Familie und Beruf in Zukunft besser vereinbaren können.

„Jede Frau soll die Möglichkeit haben, Vollzeit zu arbeiten, wenn sie das möchte. Darum setzen wir uns auch im Tourismus für bessere Rahmenbedingungen von der Kleinkindbetreuung bis zur außerschulischen Betreuung ein. Denn der Schlüssel für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist das entsprechende Angebot bei der Kinderbetreuung“, so Kraus-Winkler und Neßler unisono.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Andrea Gesierich, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Tourismus

+43 1 71100 6300-43

andrea.gesierich @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at/Themen/Tourismus.html#



Michael Lindenbauer

+43 1 40110-6739