Female Enablers for Innovation: In der Welt der Daten müssen Frauen mutig und neugierig sein.

Wien (OTS) - „Female Enablers for Innovation“ ist eine Initiative für Bewusstseinsbildung für Frauen, die Innovationen in ihrem Hauptberuf ermöglichen, vorantreiben und fördern. In einem Interview spricht Eva Czernohorszky, Leiterin der Abteilung Technologie Services in der Wirtschaftsagentur Wien, über Daten-Service-Ökosysteme und digitalen Humanismus. Dieses Interview ist Teil einer Serie mit Akteurinnen aus der öffentlichen Verwaltung, Wirtschaft und Forschung.

Eva Czernohorszky ist Politikwissenschaftlerin und leitet die Abteilung Technologie Services in der Wirtschaftsagentur Wien. Mit ihrem Team unterstützt sie Technologieunternehmen dabei, die richtigen Partner:innen für ihre Innovationsprojekte zu finden. Die Wirtschaftsagentur Wien unterstützt Startups und Unternehmen mit Fördergeldern und bei Herausforderungen rund um Innovationen. Dabei legt Eva Czernohorszky einen starken Fokus auf Diversität.

Frauen bringen Perspektive – mehr weibliche Führungskräfte!

Ein Thema, mit dem sich Eva Czernohorszky beschäftigt, ist die Teilnahme aller Menschen bei den Entwicklungen von technologischen Lösungen, um eine bessere Repräsentation der Menschheit zu erhalten. In männerdominierten Branchen, insbesondere in den Bereichen Innovation und Entwicklung sowie Datenwirtschaft, ist die Förderung von Frauen unumgänglich, um Diversität von Anfang an einfließen zu lassen.

Daten sind mittlerweile die Grundlage für viele Entscheidungen, sei es in der Wirtschaft, der Politik oder im privaten Bereich. Frauen aktiv an der Entwicklung und Analyse von Daten zu beteiligen, um sicherzustellen, dass die Daten aus verschiedenen Perspektiven sowie Herangehensweisen betrachtet und interpretiert werden, ist mit Blick auf die Zukunft erforderlich.

Digitaler Humanismus

Als weibliche Führungskraft in der Technologie-Branche befasst sich Eva Czernohorszky intensiv mit dem Thema digitaler Humanismus und Fragen, wie: Macht Digitalisierung das Leben aller Individuen besser? Mit welchen Herausforderungen werden wir rund um die Datenvielfalt noch konfrontiert? Was bedeutet "vertrauenswürdige" Künstliche Intelligenz? Wie bleiben persönliche Daten geschützt?

Sei mutig und gestalte!

Eva Czernohorszky empfiehlt jungen Frauen zum Abschluss des Interviews in der öffentlichen Verwaltung, Wirtschaft und Forschung vor allem mutig und neugierig zu sein: „Lassen Sie sich nicht durch Medien oder beunruhigende Entwicklungen auf dieser Welt demoralisieren. Sondern versuchen Sie gute Freund:innen und Partner:innen zu finden, mit denen Sie bereits in einem kleinen Rahmen dazu beitragen, dass etwas Neues entsteht oder dass ein Projekt umgesetzt wird, um auch ein Erfolgserlebnis zu haben.“

Über DIO:

Die „Data Intelligence Offensive“ (DIO) zielt auf die Forcierung und Förderung der Datenwirtschaft und des optimierten Einsatzes von Technologien ab, vorrangig der Künstlichen Intelligenz (KI). DIO fördert Perspektivenwechsel von einem Austauschkonzept zu einem Handelskonzept, von Data Exchange zu Data Sharing und Trading. DIO bezweckt die Implementierung von europäischen Werten wie Datenschutz und Datensouveränität im technischen Grunddesign und in den regulatorischen Vorschriften.

