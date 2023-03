Stocker: „Die Asylzahlen sinken, bei Herbert Kickl steigt die Panik“

Die Kickl-FPÖ kann sich nur mehr mit Unwahrheiten behelfen, um Aufmerksamkeit zu bekommen

Wien (OTS) - „Die Volkspartei hat es geschafft, die Asylzahlen deutlich zu reduzieren. Dank den unermüdlichen Bemühungen von Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner zeigt der Trend der Asylanträge steil nach unten. Im Jänner 2023 sind die Asylanträge im Vergleich zum Vormonat um 40 Prozent gesunken. Von 3.309 Asylverfahren wurden im Jänner 2.354 negativ entschieden – das sind 71% der Anträge, die abgelehnt wurden. Weil die Asylzahlen sinken, steigt bei FPÖ-Chef Herbert Kickl augenscheinlich die Panik – wie seine neuerliche Wutattacke in Form einer Presseaussendung in Richtung der Regierung deutlich macht“, sagt der Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, Christian Stocker.



„Die Fakten zeigen: die Asylbremse wirkt und das Asylsystem wird entlastet. Der Kampf gegen die illegale Migration und Schlepperei hat für die Bundesregierung oberste Priorität. Die Abschaffung der Visafreiheit der Serben für Tunesier und Inder, die intensiven Kontrollen an der Grenze, die 'Operation Fox' und das Schengen-Veto bilden ein Bündel an wirksamen Maßnahmen gegen irreguläre Migration nach Österreich“, so Stocker, der abschließend betont: „Herbert Kickl muss die Fakten endlich akzeptieren, anstatt neue zu erfinden. Fakt ist außerdem: Unter Innenminister Kickl gab es 2018 und 2019 mehr Asylanträge und mehr positive Entscheidungen als heute. Man kann also getrost feststellen: die FPÖ kann weder Regierungs- noch Oppositionsarbeit. Da hilft es Herbert Kickl auch nicht, dass er seine Partei immer weiter ins rechte Eck treibt."

