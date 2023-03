durchblicker: Autoversicherung in Österreich teils doppelt so teuer wie in Deutschland/Schweiz - weitere Preiserhöhungen ab April

Wien (OTS) -

Tarifvergleichsportal rät zu „Notbremse“ bei Inflationsanpassung: Neuverträge teils noch deutlich günstiger, aber weitere Preiserhöhungen um bis zu 12 % im April zeichnen sich ab

Kasko-Versicherung auch bei Index-Anpassung nur einmal jährlich kündbar

Konsument:innen sollten jetzt rechtzeitig auf Vertragslaufzeit achten

Autoversicherungen sind in Österreich teils doppelt so teuer wie in Deutschland und der Schweiz. Österreichs größtes Tarifvergleichsportal durchblicker hat die reinen Kfz-Versicherungen ohne Steuern und Abgaben für die drei 2022 am häufigsten zugelassenen Autos in drei Ländern verglichen und enorme Unterschiede festgestellt. Das Ergebnis: In Österreich bezahlt manchen Fällen bis zu 112 Prozent mehr Nettoprämie[1] als in Deutschland und bis zu 94 Prozent mehr als in der Schweiz.

Mit der Indexanpassung werden die Prämien nochmals automatisch um die Inflation teurer. „Wer schon einen älteren Versicherungsvertrag hat, sollte deshalb jetzt die Notbremse ziehen. Bei den Neuverträgen sind die inflationsbedingten Preiserhöhungen zum Teil etwas geringer ausgefallen, zum Teil planen die Versicherungen bei ihren Neutarifen erst im April die nächste Prämienanpassung. Die könnte aber mit bis zu 12 Prozent teils heftig ausfallen. Wer die Versicherung wechseln kann, sollte das deshalb besser noch vor April erwägen. Wenn man genau vergleicht, gibt es außerdem auch in Österreich versteckte Rabatt-Möglichkeiten“, sagt Patrick Madl, Leiter des Bereichs Versicherungen bei durchblicker.

Tesla Y-Besitzer in Österreich zahlen für Versicherung jährlich rund 800 Euro mehr als in der Schweiz

Die prozentuell größten Unterschiede im Vergleich mit Deutschland und der Schweiz hat durchblicker beim Skoda Octavia festgestellt. Eine Haftpflicht- und Vollkasko-Versicherung kosten hierzulande für einen neuen Octavia im günstigsten Fall aktuell stolze 766 Euro im Jahr, in Deutschland nur 361 Euro also weniger als die Hälfte.

In absoluten Zahlen am höchsten sind die Mehrkosten beim Tesla Y. Für Haftpflicht- und Kasko-Schutz zahlen Tesla-Besitzer in Österreich mit 1.632 Euro im Jahr gleich 793 Euro mehr als in der Schweiz[2]. Und auch für einen Toyota Yaris liegen die Versicherungsprämien in Österreich zwischen 44 und 52 Prozent über jenen von Deutschland und der Schweiz.

Ursachen für die enorme Prämienunterschiede vielschichtig

Die Ursachen für die enormen Prämienunterschiede zu den Nachbarländern sind laut durchblicker-Experte vielschichtig. „Im Detail gibt es zwar Unterschiede im nationalen Vertragsrecht, in der Risikobewertung, in den Entschädigungssystemen und in der Schadenregulierung. Im Großen und Ganzen sind die Versicherungsleistungen aber vergleichbar“, betont Madl.

Die Hauptgründe ortet er vielmehr in den unterschiedlichen Kosten- und Vertriebsstrukturen der Versicherungen. In kaum einem Land verfügen die Versicherungen nach wie vor über einen so starken Eigenvertrieb wie in Österreich. Das führt dazu, dass die Österreicherinnen und Österreich ihre Kfz-Versicherung auch deutlich weniger häufig wechseln als in den meisten anderen Ländern.

Fixer Wechselstichtag 30.11. in Deutschland deutlich kundenfreundlicher

Dabei unterstützen auch anderswo deutlich konsumentenfreundlichere Bestimmungen. In Deutschland etwa kann man jede Autoversicherung immer zum Stichtag 30. November wechseln. Dementsprechend locken die Versicherer regelmäßig mit attraktiven Angeboten. In Österreich dagegen laufen Kfz-Versicherungen in der Regel ein Jahr und verlängern sich automatisch, wenn man sie nicht rund um das Datum des Vertragsabschlusses rechtzeitig kündigt.

Ausnahme bildet die Indexerhöhung, die in diesem Jahr inflationsbedingt besonders heftig ausfällt. Hebt die Versicherung die Tarife unter dem Titel an, kann man zumindest die Haftpflichtversicherung auch unterjährig kündigen. Für die Kasko-Versicherung gilt das aber nicht. durchblicker-Experte Patrick Madl empfiehlt deshalb Österreichs Autobesitzer:innen, sich gerade jetzt rechtzeitig genau anzusehen, wann sie ihren Versicherungsvertrag kündigen können und die Alternativangebote am Markt zu vergleichen.

Große Tarifunterschiede auch in Österreich – Vergleich spart durchschnittlich rund 700 Euro pro Jahr

Selbst bei Neuverträgen in Österreich unterscheiden sich die Angebote beträchtlich. Wer Haftpflicht- und Vollkasko-Prämien vergleicht, spart bei einem Toyota Yaris bis zu 700 Euro pro Jahr, bei einem Octavia bis zu 780 Euro und bei einem Tesla Y bis zu 1.700 Euro. Außerdem sollte man sich beim Angebotsvergleich beraten lassen, welche Versicherungs- und Zusatzleistungen man genau benötigt: „Ein Assistance Paket macht wenig Sinn, wenn man bereits Mitglied in einem Automobilclub ist. Achtet man darauf, kann man zusätzliche Rabatte lukrieren“, betont Madl.

Einen individuellen Angebotsvergleich und persönliche Beratung erhält man kostenfrei auf www.durchblicker.at/autoversicherung. Auch ein Versicherungswechsel ist unter Einhaltung der Kündigungsfristen direkt über durchblicker möglich.

Über durchblicker

durchblicker ist das größte unabhängige Online-Tarifvergleichsportal Österreichs. 28 Tarifvergleiche für Strom & Gas, Versicherungen, Handy & Internet sowie Kredit, Girokonto und Sparzinsen schaffen einen schnellen Marktüberblick.

Konsument:innen können über durchblicker Angebote individuell vergleichen und Verträge direkt online abschließen. Durch den einfachen und schnellen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter lassen sich mehrere hundert Euro bei den Fixkosten sparen. Dazu bietet durchblicker eine kostenlose Expertenberatung und unterstützt, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung bei den Fixkosten zu treffen.

durchblicker ist Mitglied der Netrisk Gruppe, einem Verbund europäischer Vergleichsportale. Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien mehr als 85 Mitarbeiter:innen. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, topprodukte.at und die Österreichische Fußball-Bundesliga. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at.

[1] Nettoprämie: Die motorbezogene Versicherungssteuer in Österreich sowie die Steuern in der Schweiz wurden nicht einbezogen.

[2] Umrechnung lt. Wechselkurs Stand 16.2.2023

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Pleschberger

Tel.: +43 01 / 30 60 900-318

Mobil: +43 / 664 91 90 763

Email: k.pleschberger @ durchblicker.at