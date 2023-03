Häuser grün einpacken: jetzt kostenlose Beratung sichern!

DIE UMWELTBERATUNG berät im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz kostenlos zu den Möglichkeiten der Gebäudebegrünung.

Wien (OTS) - Begrünte Fassaden und Dächer sind nicht nur schön anzusehen, sondern spenden im Sommer auch angenehme Kühle. Sie verbessern die Lebensqualität und fördern die Biodiversität in der Stadt. Um Gebäude erfolgreich zu begrünen, braucht es gute Beratung und Planung. DIE UMWELTBERATUNG informiert kostenlos im Auftrag der Stadt Wien - Umweltschutz zu den ersten wichtigen Schritten, damit Fassaden, Dächer und Innenhöfe in Wien aufblühen. Am besten gleich einen persönlichen Beratungstermin holen − an der Hotline unter 01 803 32 32.

„Speziell in Ballungsräumen leisten begrünte Gebäude einen wichtigen Beitrag zur Klimaverbesserung“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die Pflanzen beschatten die Gebäudehülle und verdunsten Wasser, sie kühlen damit effektiv und sorgen in überhitzten Städten für ein spürbar angenehmeres Mikroklima.“ Neben der Verbesserung des Stadtklimas bringen begrünte Gebäude auch viele weitere ökologische und ökonomische Vorteile: „Bauwerksbegrünungen bieten Lebensraum und Nahrung für Vögel und Insekten und sind wichtige Rückzugsräume im Stadtgebiet. Zusätzlich filtern die Pflanzen Feinstaub aus der Luft und schützen die Gebäudehülle vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen“, erklärt DI Björn Schoas, Gartenexperte von DIE UMWELTBERATUNG.

Finanzielle Förderung durch die Stadt Wien – Umweltschutz

Als Maßnahme gegen Überhitzung fördert die Stadt Wien die Begrünung von Gebäuden und ermöglicht kostenlose Beratungen. Expert*innen von DIE UMWELTBERATUNG klären mit den Interessent*innen ab, welche Art der Begrünung möglich ist und ob die Voraussetzungen für die jeweiligen Förderungen gegeben sind.

Die Beratungsthemen:

* Gute Gründe und Vorteile von Gebäudebegrünungen

* Passende Pflanzenauswahl

* Förderunmöglichkeiten der Stadt Wien und Einreichung (Förderungsantrag)

* Behördliche Voraussetzungen

* Adressen von Planungsbüros für Konzept und Umsetzung

Vielfältige Möglichkeiten

Bei der Begrünung von Fassaden wird zwischen bodengebundener Bepflanzung und fassadengebundener Bepflanzung unterschieden – je nachdem, ob die Pflanzen im Erdreich bzw. in Trögen am Boden wachsen oder ob die Pflanzgefäße an der Fassade angebracht sind.

Bodengebundene Fassadenbegrünung

Kostengünstiger unkomplizierter ist die Begrünung mit Kletterpflanzen, die direkt im Erdreich wachsen. Die Pflanzen versorgen sich dabei selbständig mit Wasser und Nährstoffen aus dem Boden. Stark verdichtete Böden müssen für die Pflanzung gelockert werden, um Platz für die Wurzeln zu schaffen. Wenn keine selbstklimmenden Kletterpflanzen wie beispielsweise Wilder Wein oder auch “Veitchii“ gepflanzt werden, sind Rankhilfen an der Fassade notwendig.

Bodengebundene Fassadenbegrünung mit Trögen

Trogsysteme für Kletterpflanzen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Bei der Planung sind Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Tröge genauso zu beachten wie Standort und Fassadentyp. Die Tröge sollten ein Mindestvolumen von 300 Litern haben, damit die Pflanzen gut wachsen können. Bewässerungssysteme erleichtern die Pflege.

Wandgebundene Fassadenbegrünung

Bei dieser Form der Fassadenbegrünung werden die Pflanzen in Behältern mit Substrat nicht am Boden, sondern an der Fassade angebracht. Die Wasser- und Nährstoffversorgung erfolgt automatisch mittels Bewässerungssystem. Bei der wandgebundenen Begrünung können neben Kletterpflanzen auch Stauden und Gräser zur Begrünung der Fassade verwendet werden.

Individuelle Beratung

Termine für eine kostenlose, individuelle Beratung zur Fassaden-, Innenhof- oder Dachbegrünung werden an der Hotline von DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32 oder per E-Mail an service@umweltberatung.at vereinbart.

Informationen

Kletterpflanzen: www.umweltberatung.at/kletterpflanzen-zur-fassadenbegruenung

Standortgerechte heimische Gehölze, deren Pflanzung und Pflege in Innenhöfen: https://bit.ly/3F3Sb6E

Das Poster „Blühende Gärten trotz Klimawandel“ stellt eine Vielzahl an robusten Pflanzen vor - Bestellung gegen Versandkosten, der Download ist kostenlos: www.umweltberatung.at/poster-klimawandel-im-garten

Weitere Informationen zu Gebäudebegrünungen auf der Website der Stadt Wien – Umweltschutz: https://bit.ly/3L6w43A

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien − Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

DIE UMWELTBERATUNG, DIin Sabine Seidl

Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

sabine.seidl @ umweltberatung.at, www.umweltberatung.at