SPÖ-Silvan zu Weltfrauentag: Volksanwaltschaft leistet großen Beitrag zu mehr Gleichberechtigung

Volksanwält*innen wollen mehr Frauen ermutigen, sich bei Problemen mit Behörden zu melden

Wien (OTS/SK) - Frauen leisten einen großen Teil der unbezahlten Arbeit, wie in der Betreuung der Kinder oder in der Pflege von Angehörigen. Diese Tätigkeiten sind für unsere Familien enorm wichtig, aber solange hier keine Gleichstellung zwischen Frauen und Männer erfolgt, ist echte Gleichberechtigung in weiter Ferne. „Die Politik hat den Auftrag, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass echte Gleichberechtigung gelebt werden kann!“, fordert SPÖ-Volksanwaltschaftssprecher Rudolf Silvan am Mittwoch aus Anlass des Weltfrauentages. ****

Einen großen Beitrag zu mehr Gleichberechtigung leisten, so Silvan, die Volksanwaltschaft und ihre Mitarbeiter*innen. Er unterstreicht deshalb eine Aufforderung der Volksanwält*innen, die am heutigen Weltfrauentag besonders Frauen ermutigen wollen, sich mit ihren Anliegen an die Volksanwaltschaft zu wenden. Denn tendenziell sind es mehr Männer, die bei Problemen mit Behörden das kostenlose Angebot der Volksanwaltschaft in Anspruch nehmen. Die Volksanwaltschaft hat sich deshalb auch die Erhöhung des Frauenanteils bei den Beschwerden zum Ziel gesetzt, erklärt der SPÖ-Volksanwaltschaftssprecher.

Begrüßenswert sind laut Silvan auch jene fünf Forderungen, die der designierte SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovich für eine mögliche Koalition mit der ÖVP in Niederösterreich vorgebracht hat. Vor allem die Punkte kostenlose Ganztagsbetreuung in den niederösterreichischen Kindergärten und das Anstellungsmodell für pflegende Familienangehörige wären echte politische Meilensteine für mehr Gleichberechtigung in Niederösterreich. Diese würden nicht nur das Leben der Frauen in Niederösterreich immens verbessern, schloss Silvan. (Schluss) PP/bj



