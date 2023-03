Huawei: Sicher auf hoher See mit 5G

Entlang einer mehr als 450 km langen Küstenlinie in der Nähe der chinesischen Stadt Yangjiang verändert 5G buchstäblich das Leben der Arbeiter:innen in der Fischerei-Industrie. Die Technologie ermöglicht es ihnen, das Wetter zu überwachen, ihren Fang zu vermarkten und mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben, während sie bis zu 60 Kilometer von der Küste entfernt sind. Das digitale System für Fischerboote von China Unicom, das bereits mehr als 4.000 Boote versorgt, hilft den Behörden auch dabei, die Risiken von Taifunen zu verringern und gleichzeitig gegen illegale Aktivitäten vorzugehen, die zu einer Überfischung führen könnten David Pringle, Juror GSMA-Jury

Wien/Guangzhou (OTS) - In Kooperation mit China Unicom Guangdong hat Huawei das „Digital Fishing“-Projekt zur Ausweitung der erstklassigen Mobilfunkabdeckung für die Fischerei-Industrie entwickelt. Für ihr innovatives Engagement im Bereich 5G wurden die beiden Unternehmen nun mit dem GSMA Award „5G Productivity Challenge“ ausgezeichnet.

Als internationales Technologieunternehmen arbeitet Huawei weltweit daran, innovative Lösungen zu entwickeln, die die Arbeitsabläufe in verschiedensten Branchen effizienter und sicherer gestalten. Für das jüngste Projekt erhielt Huawei kürzlich, gemeinsam mit dem Telekommunikationsanbieter China Unicom Guangdong, den „5G Productivity Challenge“-Award der renommierten GSM Association (GSMA). Das Projekt macht es möglich, dass Fischer:innen auf Versorgungsschiffen nur noch ihr Smartphone benötigen, um Nachrichten und andere Informationen wie Wettervorhersagen zu verfolgen und über HD-Videoanrufe mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben. Im Notfall können sie mit einer 5G-App, die speziell für Fischerboote entwickelt wurde, sofort einen Notruf absetzen. Darüber hinaus kann die App ihnen helfen, ihren Fang direkt zu verkaufen, bevor sie wieder an Land angekommen sind.

Mehr als 4.000 Boote für alle Wetterbedingungen gerüstet

Das von China Unicom Guangdong und Huawei gemeinsam entwickelte 5G-System für digitale Fischerboote basiert auf dem 5G Private Network PLUS von China Unicom. Unter Einbeziehung von Daten des chinesischen BeiDou-Positionsbestimmungssystems sowie von Daten verschiedener seegestützter Sensoren, nutzt die Lösung Cloud Computing, um eine dynamische Beobachtung von Fischerbooten auf See bei allen Wetterbedingungen zu ermöglichen. Dank der extrem großen Antennenanordnung der 5G MetaAAUs nutzt das System die große Bandbreite von 3,5 GHz vollständig aus, um selbst in 61 Kilometer Entfernung von der Küste Uplink- und Downlink-Zugangsraten von 2 Mbit/s bzw. 60 Mbit/s zu erreichen. Vor der Entwicklung von MetaAAU war eine solche Fernabdeckung nur mit Sub-GHz-Frequenzen möglich, die eine geringere Bandbreite bieten.

„Entlang einer mehr als 450 km langen Küstenlinie in der Nähe der chinesischen Stadt Yangjiang verändert 5G buchstäblich das Leben der Arbeiter:innen in der Fischerei-Industrie. Die Technologie ermöglicht es ihnen, das Wetter zu überwachen, ihren Fang zu vermarkten und mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben, während sie bis zu 60 Kilometer von der Küste entfernt sind. Das digitale System für Fischerboote von China Unicom, das bereits mehr als 4.000 Boote versorgt, hilft den Behörden auch dabei, die Risiken von Taifunen zu verringern und gleichzeitig gegen illegale Aktivitäten vorzugehen, die zu einer Überfischung führen könnten “, betont David Pringle, einer der Juroren der GSMA-Jury.

Digitalisierung der Industrie weiter vorantreiben

In Zukunft wird China Unicom Guangdong die Abdeckung des digitalen Systems für Fischerboote weiter ausbauen und voraussichtlich 40.000 bis 50.000 Fischerboote entlang der gesamten Küste von Guangdong versorgen. Darüber hinaus werden China Unicom Guangdong und Huawei als Partner im Rahmen der im Mai 2022 angekündigten „U-Joy Cities" auch mit anderen Industriepartnern in Bereichen wie Offshore-Windkraft, Offshore-Farmen und Inseltourismus zusammenarbeiten und die Vorteile von 5G auf weitere Branchen ausweiten. Bislang haben China Unicom Guangdong und Huawei 5G-„U-Joy Cities“-Projekte in der Foshan Manufacturing City, der Yangjiang Marine City und der Guangzhou Gigabit City umgesetzt und damit den Wert von 5G für ein intelligentes Leben und eine intelligente Industrie voll ausgeschöpft. In den kommenden Jahren werden die beiden Unternehmen weiterhin neue 5.5G-Anwendungsszenarien erforschen und bahnbrechende Erfahrungen entwickeln, die Städten und ländlichen Gebieten auf der ganzen Welt unterstützen.

Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria: https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Nikolaus Tuschar

Public Affairs & Communication

+436505468903

nikolaus.tuschar @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterpris