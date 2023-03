aktion leben zum Weltfrauentag: Unterstützung in der Schwangerschaft bekannter machen!

„Mit einer Schwangerschaft ist die Gefahr für Frauen, in Abhängigkeiten zu rutschen, besonders hoch“, sagt aktion leben-Generalsekretärin Mag. Martina Kronthaler.

Wien (OTS) - Zum Weltfrauentag fordert aktion leben mehr Ressourcen für die Schwangerenberatung und vor allem bundesweite Information darüber. „Jede Frau soll wissen, dass es Hilfe gibt, wenn sie ungeplant oder ungewollt schwanger und in einer Notlage ist.“

Selbstermächtigung schwangerer Frauen



„In der Schwangerschaft ist die Gefahr, in Abhängigkeit zu geraten, besonders hoch“ , unterstreicht Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben. „Viele schwangere Frauen stehen unter hohem Erwartungsdruck, haben wenig Ressourcen und kennen auch ihre Rechte und Unterstützungsmöglichkeiten nicht“, betont die Generalsekretärin von aktion leben.

Schwangerschaft: Brennpunkt vieler Frauenthemen



Eine Schwangerschaft wirke häufig wie ein Brennglas auf vulnerable Situationen von Frauen, die angesichts der Schwangerschaft besonders akut werden. „Zu uns kommen schwangere Frauen, die von ihrem sozialen Umfeld im Stich gelassen werden, wenn sie eigene Entscheidungen treffen. Es kommen, Frauen, die finanziell vollständig abhängig sind. Wir erleben Frauen, die sehr einsam sind, Frauen, die in Gewaltbeziehungen feststecken, Frauen, die wissen, dass sie keinerlei familiäre Unterstützung erhalten und vieles mehr“, so Kronthaler. „In der Schwangerschaft können und müssen Frauen Weichen für ihr Leben stellen, und das in sehr kurzer Zeit – das professionelle Angebot der Schwangerenberatung ist hier kein Luxus, sondern Notwendigkeit im Sinn einer umfassenden Frauen-, Sozial- und Gesundheitspolitik“ , sagt Kronthaler.

Schwangerenberatung – sehr viel Privatinitiative



Noch immer wird Schwangerenberatung zu einem Großteil aus privaten Spenden finanziert und von öffentlicher Seite zu wenig beworben. aktion leben fordert zum Weltfrauentag daher Hinweis auf die Leistungen der Schwangerenberatung im neuen Eltern-Kind-Pass, die Bekanntmachung von Schwangeren-Beratung in allen öffentlich finanzierten Broschüren und Online-Plattformen zum den Thema Schwangerschaft sowie die finanzielle Absicherung der Schwangeren-Beratungszentren.

Mehr zum Beratungsangebot von aktion leben (auch für Männer) erfahren Sie unter www.aktionleben.at

