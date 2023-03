Osternest: Hilfe schenken per Mausklick

Schenken Sie Trinkwasser, Zusatznahrung, Schulmaterial oder ein Schaf für die ärmsten Kinder und ihre Familien – einfach per Mausklick online über das Kindernothilfe-Osternest.

Wien (OTS/www.kindernothilfe.at) - Der Kindernothilfe-Oster-Spendenshop bietet sinnvolle, nachhaltige und leistbare Geschenke per Mausklick. Hinter jedem Kärtchen verbirgt sich eine Geschenkspende, die Kindern und ihren Familien in den Projekten der Kindernothilfe Österreich das Leben erleichtert. Per Mausklick kann rasch und einfach für Nutztiere wie Küken, Schafe oder Hasen, Trinkwasser und stärkende Zusatznahrung oder Schulmaterial und Kinderbetreuung gespendet werden. Für all die Dinge also, die sich die Familien in den ärmsten Regionen der Welt oft nicht leisten können und die die Kindernothilfe Österreich in ihren Hilfsprojekten zur Verfügung stellt.

Als Dankeschön kann jeder Spender einen Kühlschrankmagneten oder eine Urkunde mit dem gespendeten Tier oder Produkt mitbestellen – Geschenke, die sich gut ins Osterkörbchen legen lassen.

Die Kindernothilfe Österreich fördert Projekte in 33 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, in denen Kindern und ihren Familien ausreichend Ernährung, sauberes Trinkwasser, Gesundheitsversorgung und ein einfacher Zugang zu Bildung ermöglicht werden.

Das Kindernothilfe-Osternest finden Sie unter:

www.kindernothilfe.at/spendenshop/osternest

Rückfragen & Kontakt:

Kindernothilfe Österreich

Julia Drazdil-Eder

Kommunikation

01/513 93 30-60

presse @ kindernothilfe.at

www.kindernothilfe.at