ARBÖ: „Masters of Dirt“ und „motionexpo2023“ sorgen für volle Hallen und Straßen in Graz und Wien

Wien (OTS) - Zwei Veranstaltungs-Höhepunkte im Bereich Mobilität und Show werden das Verkehrsgeschehen am Wochenende prägen. Die „motionexpo2023“ wird Zigtausende in die Messe Graz locken. „Masters of Dirt“ wird ebenfalls viele Besucher in die Wiener Stadthalle ziehen. Das Ergebnis laut ARBÖ: Staus und Verzögerungen rund um die Veranstaltungsorte.

Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. März, wird die „motionexpo2023“ zehntausende Besucher auf das Messegelände in Graz führen. Den Besuchern werden unter anderem über 80 Neuwagen-Modelle renommierter Marken von A wie Audi bis V wie Volvo und auch dem Newcomer „BYD Auto“ und 25 Zweiräder-Modelle präsentiert. Von 13 bis 18 Uhr am Freitag und von 9 bis 18 Uhr am Samstag und Sonntag können sich Interessierte auch über Themen wie Oldtimer & Klassiker, Racing und Technologie informieren. Die Erfahrung der ARBÖ-Experten zeigt, dass viele Besucher mit dem eigenen Fahrzeug anreisen werden. Daher sind Staus und lange Verzögerungen auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, dem Jakominigürtel, der Münzgrabenstraße und den Straßen rund um das Messegelände sehr wahrscheinlich. Dort können auch Parkplätze relativ rasch knapp werden. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Parkgarage und Freiparkplätze am Messegelände bzw. die Parkplätze P2 Kulmer, P3 Conrad-von-Hötzendorf Straße und P4 ÖBB Raiffeisenstraße an. Öffentlich ist das Veranstaltungsgelände mit den Straßenbahnlinien 4, 5, 6 und 13 erreichbar.

Zwtl: „Masters of Dirt“ füllt an 3 Tagen Wiener Stadthalle

Seit mittlerweile 20 Jahren begeistert „Masters of Dirt“ die Massen. Nach der Corona-Zwangspause sind die 33 Mitglieder der „MoD-Familie“ wieder auf Tournee. Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12.März, gastiert die Jubiläumsshow rund um den Mastermind Georg Fechter mit 4 Shows in der Halle D der Stadthalle Wien. Am Freitag startet die rund 2 Stunden 40 Minuten dauernde Show um 20 Uhr. Es folgen noch Shows am Samstag um 14 und 20 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Längere Verzögerungen, besonders zu den Abendterminen am Freitag und Samstag im Zuge des Abendverkehr scheinen speziell auf der Hütteldorfer Straße sowie dem Neubaugürtel in Wien sehr wahrscheinlich. Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreist, sollte bedenken, dass am Freitag die generelle Kurzparkzone von 9 bis 22 Uhr gilt und die Parkdauer auf maximal 2 Stunden begrenzt. Am Samstag und Sonntag sollten Parkplatzsuchende die Anrainerparkplätze in den Gassen rund um die Wiener Stadthalle beachten. „Dort dürfen nur Fahrzeuge mit einem Parkpickerl aus dem 15. Bezirk parken. Die Anrainerparkplätze gelten selbstverständlich auch am Freitag“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Märzparkgarage und die Stadthallengarage an. Dort gelten auch günstige Veranstaltungspauschalen. Wie bei Großveranstaltungen üblich, gilt der ARBÖ-Tipp: so weit als möglich mit den Wiener Öffis anreisen. Die U-Bahn-Linie U6 und die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 halten 250 Meter von der Stadthalle entfernt. Die Haltestelle der Autobuslinie 48 ist mit 400 Metern zu Fuß auch nicht wesentlich weiter entfernt.





